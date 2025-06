—¿Cuál es su lectura política sobre la media sanción que habilita las reelecciones indefinidas?

Yo voté en contra, al igual que todos los senadores radicales. Nos parece que no es una medida necesaria, y mucho menos oportuna en este contexto. En mi discurso hice hincapié precisamente en eso: en el sentido de la oportunidad. En lo personal, estoy en contra de las reelecciones indefinidas, pero insisto en que lo más preocupante es el momento en que se plantea esta discusión.

Hay dos aspectos que para mí son fundamentales al hablar de la oportunidad. Por un lado, los problemas estructurales de la provincia, que son muchos: el sistema de salud —incluyendo el conflicto con IOMA—, la inseguridad y la crisis en la educación. Son cuestiones profundas que este gobierno no logró resolver. Algunos de estos problemas vienen de antes, pero lo cierto es que hoy no estamos mejor, y no se trata de caer en una chicana y decir que todo es culpa del actual gobierno, sino de ser serios. Entonces, frente a esa realidad, que estemos debatiendo la posibilidad de reelecciones indefinidas me parece una locura.

El segundo punto es que históricamente existe una norma no escrita en la política argentina: las reformas electorales no se hacen en años electorales. Ya en abril suspendimos las PASO y ahora esto. Vamos a contramano, no solo de las prioridades de la sociedad, sino también de reglas de juego que siempre funcionaron en la política.

—¿Y qué implica que el oficialismo haya necesitado el voto de Verónica Magario para conseguir la media sanción? ¿Cómo lo interpreta?

Eso muestra que el oficialismo no tiene un número cómodo en la Cámara. No logró reunir todos los votos propios, necesitó de algunos pocos apoyos opositores, y así se generó un empate que Magario terminó definiendo.

Me parece que esta es una norma que no sale con la fuerza política con la que debería salir una media sanción, y eso hace que sea mucho más difícil su aprobación en Diputados.

—¿Cree que hay chances reales de frenar el proyecto en Diputados?

No conozco en detalle cómo vienen las conversaciones, si es que las hay, pero creo que va a ser muy difícil. No lo hablé con Diego Garciarena, que es el presidente del bloque UCR-Cambio Federal en Diputados, pero entiendo que el radicalismo va a mantener su postura en contra.