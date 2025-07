Buscan blindar las reglas electorales en provincia de Buenos Aires

En la previa a la recta final del calendario electoral, el bloque de Unión, Renovación y Fe presentó este jueves un proyecto para impedir modificaciones a la normativa electoral en la provincia de Buenos Aires en los meses previos a los comicios. El texto apunta a “garantizar la estabilidad y previsibilidad del sistema electoral” y tensiona el clima en la Legislatura en medio del debate por las reelecciones indefinidas.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque, Gustavo Cuervo, y acompañada por los legisladores Fabián Luayza, Viviana Romano y Martín Rozas. Según argumentan en el proyecto, se busca impedir que se alteren las reglas en años electorales, evitando que los cambios normativos “sean utilizados con fines partidarios, coyunturales o de conveniencia inmediata”.

Cambios con 180 días de anticipación

El proyecto establece que cualquier modificación a la legislación electoral, ya sea en materia de sistema de votación, distribución de bancas, financiamiento de campañas u otras disposiciones, sólo podrá entrar en vigor una vez transcurridos 180 días desde su sanción.

Los autores advierten que en el actual contexto electoral se han promovido “diversos intentos de reforma al sistema, incluso en etapas avanzadas del año”, lo que consideran una violación a una regla “no escrita” pero “ampliamente reconocida” que establece que en años electorales no deben introducirse cambios a las normas que rigen el proceso.

Clima tenso por la reelección indefinida

La iniciativa se conoce mientras el proyecto de reelecciones indefinidas, que ya cuenta con media sanción del Senado bonaerense, permanece trabado en Diputados. En ese contexto, desde el bloque de Unión, Renovación y Fe reafirmaron su rechazo al avance de esa iniciativa.

“Toda democracia sana y transparente se funda en la certeza y la previsibilidad del proceso electoral”, señaló el legislador Fabián Luayza, quien advirtió que modificar las reglas en plena campaña “genera un grave precedente institucional que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones”.

El mensaje desde las redes

A través de redes sociales, desde el espacio que integran Cuervo, Luayza, Romano y Rozas también difundieron un mensaje en el que reforzaron su rechazo: “¿Jugás al truco? Entonces sabés que las reglas se ponen antes de empezar a jugar. La reelección puede debatirse, claro. Pero con tiempo, con argumentos, pensando en la Provincia y no en la conveniencia de unos pocos”.

También remarcaron que el impacto de las reformas nacionales “requiere más que nunca reglas claras y estables”. Y advirtieron: “Alterar las reglas del juego en plena recta final del calendario electoral no solo vulnera estos principios fundamentales, sino que también genera un grave precedente institucional que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema democrático”.

Sin definiciones en la Cámara Baja

Por el momento, el oficialismo no logró reunir los consensos necesarios para tratar el proyecto de reelecciones indefinidas en la Cámara Baja, y el clima sigue siendo de tensión. Desde Unión, Renovación y Fe aseguran que el proyecto que impulsa Gustavo Cuervo no apunta contra ninguna propuesta en particular, pero sí a “resguardar la institucionalidad” y garantizar que las elecciones se disputen con reglas estables y previsibles para todos los espacios políticos.