Este jueves al mediodía se oficializará una decisión que marca un antes y un después en el fútbol argentino: el regreso de los hinchas visitantes a los partidos de la Liga Profesional. Será en el marco de una prueba piloto, y el primer encuentro elegido es el que disputarán Lanús y Rosario Central, el sábado a las 16.30, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

El impulso definitivo vino de la mano del retorno de Ángel Di María al fútbol argentino. La fiebre generada por su presencia motivó la organización de este operativo especial que se formalizará en un cónclave clave entre autoridades deportivas y de seguridad.

A 12 años del último antecedente: una historia marcada por la violencia

El fútbol argentino no permite público visitante desde el 10 de junio de 2013, cuando se produjo la trágica muerte de Javier Gerez, miembro de la Subcomisión del hincha de Lanús. Ese día, mientras Estudiantes recibía a Lanús en el Estadio Único de La Plata, un enfrentamiento entre la policía y la barra del Granate terminó con la vida de Gerez, que fue asesinado a quemarropa con balas de goma.

A partir de ese episodio, la Provincia de Buenos Aires prohibió la presencia de hinchadas visitantes en los estadios, y la AFA extendió esa medida a todo el país. La Argentina se convirtió en el único lugar del mundo donde el fútbol se jugaba exclusivamente con público local.

Un intento fallido de revertir la medida ocurrió un mes después, en julio de 2013, con un triangular entre Estudiantes, Boca y San Lorenzo. Pero la interna de la barra de Boca derivó en un enfrentamiento que dejó dos muertos y sepultó cualquier intento futuro.

Desde entonces, los visitantes solo fueron permitidos en la Copa Argentina y en algunas excepciones, como el Nacional B cuando River descendió o algunos partidos en el Interior con "entradas para neutrales".

Lanús-Central, el partido elegido para la prueba piloto

La vuelta se concretará este fin de semana, cuando Lanús reciba a Rosario Central. El operativo será especial: la AFA y las autoridades de Seguridad consideran este encuentro como una prueba piloto, con estrictas condiciones.

Este jueves, a las 12, se reunirán en el centro de monitoreo de la Policía Bonaerense —ubicado sobre la autopista Ricchieri, cerca del Puente 12— el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso, el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, los presidentes de Lanús y Central, Nicolás Russo y Gonzalo Belloso, y el titular del Aprevide, Guillermo Cimadevilla.

Condiciones de seguridad: restricciones para evitar incidentes

Para habilitar la presencia de visitantes se definieron una serie de condiciones clave:

Cupo limitado: se autorizarán 7000 entradas para la parcialidad visitante, pese a que Rosario Central pretendía 12.000, que es la capacidad total de la tribuna asignada.

Transporte controlado: las filiales y barras no podrán viajar en micros escolares. Solo se permitirá el traslado en ómnibus de larga distancia sin paradas intermedias entre Rosario y el estadio, para evitar enfrentamientos o robos en paradores.

Sin banderas: no podrán ingresar banderas de ningún tamaño. Se considera que en ocasiones estas generan situaciones de violencia o emboscadas para robárselas.

Una vez aceptadas todas estas condiciones —algo que se descuenta, aunque aún falta la confirmación oficial—, se dará luz verde al operativo.

¿Regreso definitivo o caso aislado?

Pese a la expectativa, la medida no representa un regreso masivo del público visitante. Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires aclaran que, en principio, solo se permitirá un partido por fecha con presencia de ambas hinchadas. En el mejor de los casos, podría extenderse a uno por día, siempre que no haya incidentes.

El principal obstáculo es la seguridad: un operativo con público visitante implica un 20% más de efectivos. En el caso de Lanús-Central, serán cerca de 70 agentes adicionales. Si se intentara replicar este esquema en todos los partidos del fin de semana, la logística sería inviable.

El objetivo es no afectar la disponibilidad de policías en las calles, y por eso la idea de reforzar con efectivos de otras jurisdicciones está descartada por el momento.

Resistencias de los grandes y el problema de la reciprocidad

Además de los desafíos operativos, también hay resistencia de algunos clubes. Varios equipos, con Boca y River a la cabeza, tienen sus estadios completamente abonados y se oponen a ceder entradas a hinchas visitantes.

Un dirigente, en diálogo con Infobae, explicó: “Es antipático y por eso no lo vamos a blanquear, pero darles tres mil entradas al visitante significa poner además dos pulmones para que no se mezclen con los locales. Entonces lo que sacás son casi seis mil localidades. No está en nuestros planes”.

En este contexto, la reciprocidad no está garantizada. Lanús venderá 7000 entradas a $23.000 cada una para los hinchas de Central, pero no hay certezas de que Rosario Central devuelva el gesto en el partido de vuelta, ya que también tiene su estadio ocupado en su totalidad por socios locales.

Desde el Gobierno provincial enviarán una advertencia contundente: “Si hay un incidente, por menor que sea, a Provincia no vuelven más”, dijo un funcionario. El temor es revivir escenas de violencia como las de antaño.

Un primer paso que podría abrir nuevas puertas

El regreso del público visitante a un partido de la Liga Profesional marca un hito después de más de una década. Impulsado por el fervor popular que generó el retorno de Di María a Rosario Central, este primer paso podría ser el inicio de una nueva etapa en el fútbol argentino.

Si el operativo se desarrolla sin incidentes, se abriría la posibilidad de repetir la experiencia en más encuentros. En ese caso, Ángel Di María podría sumar otra estrella simbólica: haber sido el motor de la vuelta del fútbol con dos hinchadas. Quizás, la más importante de todas.