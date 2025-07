Diego Placente sorprendió a todos al anunciar que, aunque el Torneo COTIF de L’Alcudia está destinado a futbolistas Sub 20, Argentina participará con un plantel íntegramente Sub 17. ¿El motivo? Preparar a sus chicos para el Mundial que se disputará en noviembre en Qatar.

"Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante", explicó el DT, que ya dirigió en otros procesos juveniles de la AFA.

La Albiceleste debutará el lunes 21 de julio ante Chile, desde las 17:45 (hora argentina), en el inicio del Grupo B que también comparte con Brasil y Valencia.



Los nombres que miran todos: Güner, Gómez y Castelau

La lista de convocados incluye a varios jugadores que militan en clubes europeos y que están dando que hablar. El más llamativo es Can Armando Güner, delantero del Borussia Monchengladbach, nacido en Alemania pero con raíces argentinas por su madre.

Junto a él aparecen Alain Gómez, arquero del Valencia, y José Castelau, juvenil del Real Madrid. También se sumó Federico Mataran, de la Fiorentina. El resto de los convocados milita en el fútbol argentino.

Este mix de europibes y talento local promete no solo mostrar el presente, sino proyectar el futuro del fútbol argentino.

Diego Placente, DT de la Selección Sub 20.

Cómo se juega el Torneo COTIF y quiénes participan

La 41ª edición del torneo de L’Alcudia contará con la participación de seis selecciones nacionales y dos clubes españoles: Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Arabia Saudita y Mauritania, junto a Valencia y Alboraya.

Los equipos fueron divididos en dos grupos:

Grupo A: Venezuela, Mauritania, Arabia Saudita y Alboraya

Grupo B: Argentina, Chile, Brasil y Valencia

Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales, que se jugarán el 28 de julio, mientras que la gran final será el 30 de julio en el Estadio Municipal Els Arcs.

Además, los equipos que terminen tercero y cuarto en su grupo no quedarán eliminados: competirán en partidos para definir del quinto al octavo puesto.



El fixture de la Argentina Sub 17 en L’Alcudia

Lunes 21 de julio – 17:45: Argentina vs Chile

Miércoles 23 de julio – 17:45: Argentina vs Valencia

Viernes 25 de julio – 15:30: Argentina vs ADH Brasil

A partir del sábado 26 de julio, según su ubicación en el grupo, el equipo de Placente disputará los encuentros de definición por puestos o semifinales.