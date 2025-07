La feroz interna en La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo capítulo explosivo este martes por la noche, con la filtración de un audio del armador bonaerense Sebastián Pareja, en el que admite —en primera persona— un acuerdo político con el massismo en el municipio de Tigre durante 2023.

El material, correspondiente a un intercambio por WhatsApp, expone la presunta “bajada de línea de arriba” para asegurar que Juan José Cervetto, vinculado en aquel momento al Frente Renovador, integrara los primeros lugares en la lista de concejales del distrito. “Acá el único pedido de Malena (Galmarini) es que Cervetto entre como primer o segundo concejal. Eso es lo que tenemos que solucionar. Solucionado eso, solucionamos todo”, se lo escucha decir a Pareja.

Más adelante en el mismo mensaje de voz, el operador libertario refuerza: “Es un acuerdo que no hay chance de no cumplir. No estoy discutiendo si estamos de acuerdo o no, si nos parece bien o no, o si hay algún argumento. Es así. Yo no tengo nada que ver. Es una bajada de línea de arriba que hay que cumplir”.

Acuerdos incómodos y facturas internas

En 2023, era un secreto a voces que el incipiente armado de Milei en la provincia de Buenos Aires contó con asistencia logística del Frente Renovador para cumplir con los requisitos formales de la Justicia Electoral. A cambio, dirigentes vinculados al massismo habrían obtenido lugares en listas locales, aunque en posiciones no protagónicas. La filtración de este audio deja expuesta la fragilidad de ese entendimiento y reaviva la tensión interna a semanas de las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

La revelación llega justo después de que Karina Milei saliera públicamente a respaldar a Pareja, a quien consideró blanco de “cuestionamientos al Presidente mismo”. Ese mensaje, publicado el martes a la tarde, buscó sofocar el malestar creciente dentro del espacio, especialmente de parte del ala dura libertaria que quedó prácticamente excluida del armado bonaerense.

Glavinich, Caputo y la furia de los desplazados

Pero el fuego no se apagó. Al contrario. Horas antes de la filtración del audio, Esteban Glavinich, del equipo de comunicación digital de Santiago Caputo —referente de las “Fuerzas del Cielo”—, publicó un durísimo mensaje en la red social X. Sin mencionarlos directamente, apuntó contra Karina Milei y Sebastián Pareja: “Cuando uno tiene el poder ejecutivo y necesita sumar aliados, tiene que poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos, porque se van a quedar 4 años y son los que tienen que acompañar y cuidar al ejecutivo”.

Y lanzó una frase lapidaria: “Los de dudosa trayectoria deben ir en puestos ejecutivos, porque se pueden echar por decreto en tiempo récord. A los perros reactivos se los tiene con correa”.

El posteo sacudió aún más al oficialismo libertario, que ya venía golpeado por denuncias de “venta de candidaturas”, la inclusión de exkirchneristas y el enojo de los militantes digitales que se sintieron marginados tras el cierre de listas.

“Estamos hablando de un mundo virtual”

Consultado más temprano por estos cruces, Pareja había intentado bajarle el tono al conflicto: “Lo que se ve en los periódicos a mí no me lo vino a manifestar nadie. Estamos hablando de un mundo virtual”. También había defendido la inclusión de candidatos cuestionados como Pablo Morillo con el argumento de la “tabula rasa” impulsada por Javier Milei: un borrón político con todo lo anterior al 2023.

Sin embargo, el contenido del audio filtrado complica su postura y le da nuevos argumentos a los sectores desplazados, que ahora redoblan las críticas y exigen explicaciones. La interna libertaria, lejos de cerrarse con el cierre de listas, parece estar recién empezando.