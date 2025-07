Miguel Ángel Russo enfrentó los micrófonos luego de la dura eliminación de Boca Juniors en la Copa Argentina. El equipo Xeneize cayó por 2 a 1 ante Atlético Tucumán en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el marco de los 16avos de final, y el DT no ocultó su malestar por el resultado ni por el rendimiento del árbitro en una jugada clave.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador brindó su análisis: “Es un golpe duro, la derrota y la eliminación. En el primer gol es falta a Paredes, lo tiran y el referí estaba al lado, pero no cobró nada”.

Una derrota dolorosa y autocrítica con moderación

Pese al resultado, Russo aseguró que hubo aspectos positivos en el juego del equipo: “Me gustó el equipo porque manejó el partido y tuvo chances”.

Consultado por cómo trabajarán anímicamente el golpe, el DT respondió: “Hablando y estamos en el camino de un montón de cosas. Hoy el equipo tuvo mucha movilidad y tuvo por fuera, por los dos lados. El rival era sabido, te iba a esperar, no me quejo. Habrá que seguir buscando y tener la tranquilidad necesaria”.

El técnico también reflexionó sobre la exigencia que recae sobre el equipo: “El hincha de Boca está buscando cosas siempre y es natural. Tenemos que seguir buscando cosas, equilibrándonos y seguir levantándonos por todo esto. El equipo no involucionó”.

Críticas veladas al planteo rival y un diagnóstico del presente

Miguel Russo apuntó que a Boca lo respetan y por eso los rivales se cierran: “En el fútbol argentino a Boca lo respetan y se meten atrás. A pesar de eso tuvimos muchas situaciones para poder convertir y nos faltó solo eso”.

En ese sentido, reafirmó que ve señales positivas: “La forma la estamos teniendo, buscando tener un poco más de movilidad y precisión”.

El regreso de Fabra y un respaldo del DT

Uno de los focos de la noche fue la titularidad de Frank Fabra, quien volvió a jugar tras seis meses de ausencia. Russo lo justificó y lo respaldó: “Lo conozco mucho y hemos hablado. Para mí está bien y hoy jugó un buen partido. Después empezó a sentir y vi en el momento en el que había que sacarlo. Él tiene que seguir trabajando. Hoy el juego por las bandas es clave”.

Caso Palacios: “Del tema Palacios no hablo”

El delantero chileno Carlos Palacios no estuvo entre los convocados y su ausencia generó especulaciones. Aunque oficialmente fue por una lesión, versiones indicaban que no había participado del último entrenamiento. Al respecto, Russo fue tajante: “Del tema Palacios no hablo”.

Una nueva frustración y la lucha por llegar a la Libertadores

La derrota ante el conjunto tucumano implica más que una eliminación. Boca perdió una de las vías de acceso a la Copa Libertadores 2026. Ya sin chances por Copa Argentina ni por el reciente Mundial de Clubes, los caminos que le quedan son el campeonato local o la tabla anual.

Actualmente, el Xeneize se ubica tercero en la tabla anual, posición que lo clasificaría, pero recién van dos fechas del Torneo Clausura, que forma parte de la fase regular de la Liga Profesional.

El calendario no da respiro

Russo también habló del ritmo de competencia que atraviesa el plantel: “Boca tiene un buen plantel. No se le dan algunos resultados, algunas cosas. No existe otro fútbol como el argentino. Hay que buscarle la vuelta. Nos tocó jugar muy seguido y ahora hay que prepararse para Huracán el domingo”.

El DT, que llegó desde San Lorenzo para encarar su tercera etapa en Boca, intentará recomponer el presente del equipo, que quedó golpeado tras un nuevo traspié en un torneo clave para sus aspiraciones continentales.