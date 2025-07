El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria, que conduce José Mayans, emitió un duro comunicado en respuesta al discurso que el presidente Javier Milei brindó ante la Sociedad Rural Argentina, en el que anunció una reducción en las retenciones al sector agropecuario. Según expresaron, el mandatario impulsa “un modelo de vacas gordas y salarios flacos”.

Rechazo al modelo económico y social

Bajo el título “Para los más necesitados no hay plata, para los más ricos sí”, el bloque opositor acusó al presidente de llevar adelante un plan que beneficia a los sectores más concentrados de la economía, mientras recorta recursos a los más vulnerables.

“En un nuevo intento por destruir la nación, el presidente Javier Milei dio su discurso ante la Sociedad Rural Argentina dejando traslucir la crisis de desgobierno con que somete al pueblo argentino”, señalaron desde la bancada en un comunicado de fuerte tono crítico.

“Los números de Milei no cierran”

Los senadores advirtieron sobre las consecuencias de las medidas adoptadas por el Gobierno y la situación económica actual: “A la grave situación económica diaria debemos sumarle salarios y jubilaciones de hambre, comercios y fábricas quebradas y un endeudamiento externo récord. Cada día debemos más y se fugan más dólares del país. Ni la macro, ni la micro”.

Además, apuntaron directamente contra el destino de los recursos públicos: “Ahora el presidente decidió transferir a los sectores de mayores ingresos los recursos que les niega a los más necesitados: hay plata para los poderosos, pero no hay plata para jubilados, ni docentes, ni médicos, ni investigadores, ni policías. Milei quiere poner a la Argentina de rodillas, y su modelo pretende vacas gordas y salarios flacos”.

Críticas al estilo de gobierno y advertencias institucionales

El bloque de UP también cuestionó el accionar institucional del jefe de Estado: “Estamos ante un presidente autoritario, que no cree en la división de poderes, que viola permanentemente la Constitución Nacional y que agrede e insulta a gobernadores y legisladores como maniobra sistemática de distracción, para evitar discutir los asuntos verdaderamente trascendentes para la vida de nuestra nación”.

Y advirtieron que no se dejarán correr con ese tipo de disputas políticas: “Nosotros no vamos a caer en la trampa: el debate no debe girar en torno a las agresiones entre dirigentes, sino que debe centrarse en los temas vinculados a las políticas públicas, como por ejemplo las inconsistencias de un programa económico que ya fracasó, la decisión de gobernar permanentemente sin presupuesto, el crecimiento de la deuda con los organismos internacionales y con las provincias, la fuga de capitales, el deterioro de las economías regionales, la crisis en el Garrahan, el caso Libra y los grandes negociados que está haciendo su gobierno”.

Acusaciones por cesión de soberanía y alineamiento externo

En otro tramo del comunicado, los senadores alertaron sobre la orientación del Gobierno hacia los intereses de potencias extranjeras y la entrega de recursos estratégicos: “El presidente pretende reeditar una alianza de clases con los sectores económicamente concentrados del país y del extranjero, poniendo la riqueza argentina a su servicio a costa del mentado equilibrio fiscal”.

“El modelo económico de Milei ya entró en crisis y, como única solución, el presidente acude desesperadamente al salvataje electoral de Washington. Para lograrlo, su gobierno necesita seguir subordinando los intereses nacionales a las fuerzas del norte. Renunciar a Malvinas, entregar YPF y saquear nuestros recursos son el camino para su plan antipatria”, denunciaron.

Denuncia contra injerencias extranjeras

También cuestionaron la presencia de figuras internacionales en el plano local: “Al presidente y su pequeño grupo no le basta con el FMI, ahora reclaman embajadores extranjeros, como Peter Lamelas, que sometan a las provincias argentinas y controlen el sistema de justicia, garantizando la arbitraria persecución sufrida por la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”.

Cierre con tono combativo: “Es Patria o Milei”

Finalmente, el interbloque concluyó con una convocatoria a resistir las políticas del oficialismo: “Desde el interbloque Unión por la Patria denunciamos las cipayas maniobras económicas y electorales del gobierno, convocando a las fuerzas de la patria a resistir este nuevo embate. Es Patria o Milei”.