El escándalo por la estafa de la criptomoneda $LIBRA volvió a sacudir el Congreso. Mientras el oficialismo insiste en que la comisión investigadora ya venció su plazo, los bloques opositores niegan que haya caducado y lanzaron una ofensiva parlamentaria para reactivarla.

La Comisión Especial Investigadora sobre $LIBRA fue creada el pasado 8 de abril con el objetivo de determinar posibles responsabilidades del gobierno nacional, incluido el propio presidente Javier Milei, en la promoción pública de la cripto que terminó perjudicando a miles de ahorristas.

Para el bloque libertario y el PRO, la comisión ya caducó al haber transcurrido 90 días desde su creación sin que se produjera un dictamen. Sin embargo, la oposición afirma que el plazo sigue vigente porque nunca pudo comenzar a trabajar de manera formal, ya que nunca se designaron sus autoridades por un empate de 14 votos entre oficialismo y oposición. “No se puede clausurar lo que aún no se permitió funcionar”, sentenciaron en un comunicado conjunto.

“No solo es una burla institucional al Congreso, también es un acto de encubrimiento frente a hechos gravísimos que comprometen al propio Presidente”, dispararon.



El comunicado fue firmado por una docena de legisladores de distintos espacios, entre ellos Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot (Encuentro Federal), Fernando Carbajal y Danya Tavela (Democracia para Siempre), Christian Castillo (FIT), Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica), y varios diputados de Unión por la Patria, como Carolina Gaillard, Itaí Hagman, Pablo Carro y Julia Strada, entre otros.

Los bloques de Unión por la Patria, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la izquierda fueron tajantes: sostienen que hubo un "sistemático bloqueo político" del oficialismo para impedir el normal funcionamiento del órgano.

Acusan al gobierno de frenar deliberadamente la investigación que apunta a la relación entre Milei y los empresarios Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julián Peh, impulsores de la criptoestafa. De hecho, Milei promocionó públicamente $LIBRA en sus redes sociales, publicaciones que luego eliminó cuando estalló el escándalo. “Vamos a insistir para que se destrabe su funcionamiento y se retome el trabajo que la sociedad reclama”, dijeron.





Para salir del estancamiento, la oposición propondrá en la próxima sesión del miércoles 6 de agosto un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, para que traten un nuevo proyecto del diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

La propuesta busca reformar la resolución original del 8 de abril para desempatar la elección de autoridades. ¿Cómo? Otorgando la presidencia al candidato cuyo bloque tenga más peso dentro de la Cámara baja. Además, el texto incluye una cláusula clave: el presidente de la comisión podrá votar en caso de empate, algo que no estaba previsto antes.

La Comisión Investigadora sobre $LIBRA sigue vigente: no se puede clausurar lo que aún no se permitió funcionar.



