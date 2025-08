En General Villegas, el intendente Gilberto Alegre enfrenta una ola de denuncias cada vez más graves. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, lo acusan de usar el poder municipal para beneficiar a su círculo, ejecutar licitaciones dudosas y entregar terrenos de manera arbitraria, mientras derrocha en shows costosos pese a los problemas estructurales: calles intransitables, un sistema de salud colapsado y vecinos asfixiados por tasas impagables.

En este escenario, Agustín Bilotta, presidente del bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA), fue tajante: cuestionó la falta de planificación urbana, denunció intentos de comprar tierras inhabitables sin informes técnicos y reclamó transparencia total sobre los sueldos del intendente. Además, advirtió que el pase político de Alegre podría generar "alguna consecuencia a nivel local por el tema de la coparticipación".

—¿Cómo evalúa la situación actual de General Villegas en términos de infraestructura, servicios públicos y calidad de vida para los vecinos?

A Villegas lo veo con las mismas dificultades de hace más de 30 años: en la planificación urbana, problemas con la salud pública, déficit habitacional, las cloacas colapsadas, caminos rurales abandonados. Son desafíos o problemas que hemos tenido. Yo tengo 44 años y siempre escuché lo mismo. Muchas veces el Ejecutivo reacciona por urgencia electoral más que por estrategia a largo plazo.

Caminos rurales intransitables en General Villegas.

—¿Nota que, con la cercanía de las elecciones, el Ejecutivo está más activo?

Sí. Lo más preocupante es que están las herramientas, hay leyes, hay ordenanzas, hay recursos. Lo que falta es voluntad política.

—Desde afuera, se percibe a un intendente más enfocado en su posicionamiento político. Estuvo en Movimiento Derecho al Futuro y ahora pasó a Somos Buenos Aires. ¿Cómo analiza este salto partidario de Gilberto Alegre y cómo impacta en la gestión diaria?

Faltó un dato que nosotros tenemos y lo hemos hecho público: el intendente actual quiso entrar en La Libertad Avanza, pero no se lo han permitido porque claramente lo conocen. Hace 30 años que es intendente y sabemos que estuvo con el que mejor le cuadró. Y creo que esta decisión de cambiarse a último momento nos va a traer alguna consecuencia a nivel local por el tema de la coparticipación de la provincia.

—Tiempo atrás en diálogo con este medio, Analía Balaudo, también integrante del espacio en el Concejo Deliberante, expresaba su preocupación por el sistema sanitario en crisis. ¿Cuál es su mirada sobre la situación actual de la salud municipal en el distrito?

Tenemos nueve pueblos, de los cuales la mayoría no tienen médicos, una falencia terrible. En este momento se le está dando una ambulancia por año a cada pueblo, a las cooperativas, pero tenemos un problema con la ley, porque la ley dice que arriba de la ambulancia en un traslado tiene que viajar un médico o un paramédico. Y entonces ahí tenemos un bache. Entiendo que conseguir médicos para los pueblos, que son muy chicos, no es fácil, pero bueno, es el mismo problema de hace 40 años atrás.

Villegas está creciendo como manotazo ahogado. Nosotros, desde el Concejo Deliberante, le hemos impedido al Ejecutivo que compre quintas que no son aptas para vivir y le estamos exigiendo que haga una planificación porque va más allá de entregar un terreno hoy. Hay que hacer una planificación para un Villegas de acá a 20 años y esté quien esté, gobierne quien gobierne. Pero hay que dejar las cosas bien hechas. Si hubiese hecho este intendente actual esa planificación, hoy no tendríamos los problemas que tenemos.

—¿El Ejecutivo quiso comprar terrenos no aptos para habitar?

Comprar, permutar, de todo un poco. No aptos, no había informes de ningún tipo. Los expedientes venían con faltante de información, lejos de la ciudad, teniendo muchas posibilidades. Ahora se hizo una permuta que se aprobó, nosotros acompañamos: una quinta pegada al urbano y se está licitando. Pero, si no fuese por el Concejo Deliberante, donde la oposición le dijo que no, hubiese comprado una quinta a tres kilómetros de la casa más cerca del pueblo.

Se les dio un aumento del 8% a los empleados municipales, pero no es lo mismo el 8% del que gana 350 mil pesos, que de un Secretario o el Intendente. Hay mucha diferencia, mucho desfasaje.

—¿Cuánto está ganando hoy el Intendente?

Presentamos un proyecto que quedó en comisión porque queremos que sea todo muy transparente. Si bien en la página de Villegas te dice la cantidad de módulos por la carga horaria, no te dice cuánto es. Entonces nosotros presentamos un proyecto para que todos, incluso nosotros los concejales, pongan los recibos de sueldo en la página, que se vea el número. Porque no es lo mismo decirte: “yo como concejal estoy cobrando una dieta de 700 módulos por 40 horas”. Ya te dije lo que estoy ganando, pero en realidad no te estoy diciendo nada.

—¿Pasa eso con el intendente, no se sabe el monto de cobro?

Creo que son 2800 módulos, 48 horas. Pero a eso hay que multiplicarlo por un coeficiente que no todo el mundo lo sabe. Entonces nosotros presentamos un proyecto para que pongan los recibos de sueldo en la página. No hay nada que ocultar, estamos manejando dinero público y hay que transparentar. Eso fue uno de los proyectos o uno de nuestros principios: todo lo que es transparencia en números.

Ahora impulsamos una reforma para mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales. Que el ingreso a planta permanente o transitoria sea por concurso público. Porque si no, lo que hacen los intendentes de turno es sacar y poner como ellos quieren.