Con el apoyo del Municipio de Necochea, el próximo sábado 16 y domingo 17 de agosto se realizará “Modo Emprender”, una propuesta que busca fortalecer a pequeños productores y emprendedores de la ciudad y la región. La actividad se desarrollará en el Centro Vasco, de 14 a 20.30 horas, con entrada libre y gratuita.

El encuentro, impulsado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, está diseñado para combinar exposición, capacitación y networking, ofreciendo un espacio donde la comunidad emprendedora pueda mostrar sus productos, aprender y generar vínculos estratégicos.

“Queremos visibilizar el trabajo de tantos emprendedores”

El secretario del área, Matías Sierra, explicó que la iniciativa viene gestándose desde hace tiempo en articulación con la Dirección de Emprendimientos y Pymes, a cargo de Valeria Garrido, y con la colaboración del sector privado.

“Hace rato veníamos con la intención de llevarlo adelante, no pudimos el año pasado, pero ahora estamos muy entusiasmados. Queremos visibilizar el trabajo de tantos emprendedores que, con esfuerzo, siguen apostando a crecer”, expresó el funcionario.

Además de mostrar el potencial de los proyectos locales, “Modo Emprender” contará con la participación de emprendedores de otras localidades y un panel con empresas consolidadas de la ciudad, que compartirán su experiencia con quienes están dando sus primeros pasos en el mundo productivo.

Generar comunidad y nuevas oportunidades

“Buscamos que los emprendedores reciban una visión positiva, y que encuentren un camino para desarrollarse. Muchas veces están solos o no saben por dónde empezar. Este tipo de encuentros genera comunidad, alianzas y nuevas oportunidades”, agregó Sierra.

El evento también tendrá el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Banco Provincia, que acercarán herramientas crediticias y asesoramiento financiero, una de las necesidades más recurrentes en el sector.

Un fenómeno potenciado tras la pandemia

Sierra hizo referencia a la aparición de numerosos emprendimientos en los últimos años, especialmente después de la pandemia. “Mucha gente se quedó sin trabajo, especialmente en el sector comercial, y encontró en los emprendimientos una salida. Desde el municipio los venimos acompañando desde hace cuatro años con capacitaciones, asesoramiento, y más recientemente con subsidios a proyectos seleccionados”, señaló.

Como emprendedor y empresario, el titular de Desarrollo Productivo compartió su propia experiencia: “Cuando uno pasa del sector privado al Estado, ve las trabas que existen, pero también las herramientas que se pueden activar. En mi caso, Aguamarina empezó con una máquina de coser. Sé de primera mano lo que significa un crédito o una oportunidad para despegar. Por eso creemos que el municipio tiene que estar involucrado”.

Invitación abierta a la comunidad

La propuesta está pensada para todo público y busca convocar a vecinos y vecinas a recorrer los stands, participar de las charlas y apoyar a quienes desarrollan sus proyectos. “Esperamos que la gente se acerque, que apoye a quienes están haciendo un gran esfuerzo para salir adelante. Modo Emprender es una oportunidad para conocer, inspirarse y construir comunidad productiva”, concluyó Sierra.