Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship.
Este sábado 16 de agosto, Los Pumas recibirán a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en la apertura del Rugby Championship 2025. Será la primera vez que el seleccionado neozelandés juega en suelo cordobés desde 1991, cuando enfrentaron al seleccionado provincial.
El encuentro, que comenzará a las 18.10 horas, será seguido con atención por fanáticos de todo el país y tendrá lugar unas horas después del partido entre Sudáfrica y Australia. La transmisión oficial estará disponible en vivo a través de la plataforma digital Disney+.
Las entradas para este histórico duelo ya están a la venta a través de StubHub, sitio líder en venta de tickets en Argentina. Los precios varían según la ubicación dentro del estadio Mario Alberto Kempes y existen descuentos especiales para diferentes sectores.
Quienes quieran asegurarse un lugar para vivir este partido único, pueden ingresar a StubHub a través de este enlace para conocer toda la oferta disponible y adquirir su entrada online.
El head coach Felipe Contepomi anunció una lista de 34 jugadores para esta primera ventana del Rugby Championship, donde se destacan 19 forwards y 15 backs, incluyendo dos juveniles considerados “de desarrollo”: Boris Wenger y Nicolás D’Amorim.
La convocatoria sorprendió por la ausencia de varios jugadores claves, que quedaron fuera por decisiones tácticas o lesiones. No fueron convocados Thomas Gallo, Santiago Grondona y Emiliano Boffelli, este último recuperándose de una lesión reciente.
Tampoco figuran Matías Moroni, Gonzalo Bertranou ni Facundo Isa, quienes aunque no hayan quedado fuera de forma definitiva, muestran que Contepomi apuesta a una renovación en el plantel pensando en el Mundial Australia 2027.
En cambio, vuelven figuras importantes como Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Joaquín Oviedo, Mateo Carreras, Franco Molina, Bautista Delguy e Ignacio Ruiz.
Bautista Bernasconi – Francisco Coria Marchetti – Nicolás D’Amorim (jugador en desarrollo)– Pedro Delgado – Juan Martín González – Santiago Grondona – Marcos Kremer – Pablo Matera – Franco Molina – Julián Montoya – Joaquín Oviedo – Lucas Paulos – Guido Petti – Pedro Rubiolo – Ignacio Ruiz – Joel Sclavi – Nahuel Tetaz Chaparro – Mayco Vivas – Boris Wenger (jugador en desarrollo).
Tomás Albornoz – Simón Benítez Cruz – Mateo Carreras – Santiago Carreras – Santiago Chocobares – Lucio Cinti – Bautista Delguy – Benjamín Elizalde – Gonzalo García – Rodrigo Isgró – Juan Cruz Mallía – Ignacio Mendy – Agustín Moyano – Justo Piccardo – Gerónimo Prisciantelli.
Los Pumas tendrán un calendario exigente en el Rugby Championship 2025. Tras el partido en Córdoba, se enfrentarán a Nueva Zelanda nuevamente el sábado 23 de agosto en el José Amalfitani de Buenos Aires.
Luego visitarán Australia para dos encuentros programados para septiembre, y cerrarán la competencia con partidos contra Sudáfrica en Durban y en Twickenham, Inglaterra, a comienzos de octubre.
Sábado 16 de agosto, 18:10 – Los Pumas vs. Nueva Zelanda – Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
Sábado 23 de agosto, 18:10 – Los Pumas vs. Nueva Zelanda – Estadio José Amalfitani, Ciudad de Buenos Aires
Sábado 6 de septiembre, 1:30 – Australia vs. Los Pumas – Queensland Country Bank Stadium, Queensland
Sábado 13 de septiembre, 1:00 – Australia vs. Los Pumas – Allianz Stadium, Sídney
Sábado 27 de septiembre, 12:10 – Sudáfrica vs. Los Pumas – Hollywoodbets Kings Park, Durban
Sábado 4 de octubre, 10:00 – Los Pumas vs. Sudáfrica – Estadio de Twickenham, Inglaterra
