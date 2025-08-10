La elección legislativa del próximo 26 de octubre no solo definirá la composición de la Cámara de Diputados, sino que también consolidará el nuevo mapa político con alianzas que ya quedaron definidas tras el cierre de frentes. En juego están 127 bancas nacionales que marcarán el rumbo de los últimos dos años del gobierno de Javier Milei.

Además de la Cámara de Diputados, en estas elecciones también se renovarán 24 bancas del Senado Nacional, que corresponden a un tercio del cuerpo legislativo.

Paridad y polarización en Diputados: qué se juega

La próxima renovación implicará una fuerte paridad entre Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria, con la casi desaparición de los bloques “del medio” o dialoguistas. Esto marca el fin del sistema de tercios y una reedición de la polarización extrema que se vio entre 2021 y 2023 entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

La coalición oficialista LLA pondrá en juego un 30% de las bancas y aspira a duplicar su representación actual, con la expectativa de formar un bloque o interbloque cercano a los 80 diputados. Para lograr quórum propio, sin embargo, todavía necesitaría ganar al menos dos o tres elecciones más.

El interbloque oficialista incluye no solo bancas propias, sino también aliados como el PRO, la UCR y partidos provinciales. Entre las figuras clave aparecen los gobernadores radicales Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el porteño Jorge Macri. Aunque algunos dirigentes como Macri mostraron reservas, el acuerdo fue cerrado por Mauricio Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por su parte, Fuerza Patria, el nuevo nombre del peronismo, tiene 98 diputados y pondrá en juego el 45% de sus bancas. Aunque se espera una baja en su representación, el oficialismo peronista confía en mantener la primera minoría parlamentaria con una base cercana a los 52 legisladores. Su estrategia está centrada en mantener las bancas en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y Santa Fe, además de contar con el apoyo de gobernadores peronistas en distintas provincias.

En cambio, la Unión Cívica Radical (UCR) y sus aliados enfrentan un escenario más complicado. De sus 26 diputados actuales, solo 3 del bloque UCR y 3 de Democracia para Siempre tienen mandato hasta 2027, y la irrupción del nuevo espacio Provincias Unidas amenaza con fragmentar aún más su base. Provincias Unidas, integrado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), buscará convertirse en árbitro clave del Congreso, con una base de al menos 30 legisladores.

El nuevo mapa electoral: alianzas, frentes y tensiones provinciales

Tras el cierre formal de frentes y alianzas, el mapa electoral quedó definido con tres grandes frentes dominantes: Libertad Avanza (LLA), Fuerza Patria y Provincias Unidas. Detrás aparece el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) como un cuarto actor, aunque con menor peso.

LLA consolidó acuerdos provinciales importantes con mandatarios de Mendoza, Chaco, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, mientras compite solo en otras provincias donde no logró sellar alianzas, como Jujuy, Santa Fe y Neuquén.

El frente macrista-llista se presenta en distritos clave como Tucumán, Misiones, Buenos Aires y CABA, pero sin que eso implique la “muerte” del PRO, según coincidieron analistas.

Fuerza Patria, por su parte, presentará candidatos propios en 14 provincias y competencias bajo marcas provinciales en otras diez. El peronismo competirá unido aunque sin la participación de Juan Grabois, figura que quedó fuera de las negociaciones.

Por último, Provincias Unidas buscará capitalizar la fragmentación política desde Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz, con la ambición de jugar un rol central en un Congreso polarizado.

El cierre de listas y la campaña, a la espera

Aunque el mapa ya está definido, las listas de candidatos se conocerán recién a partir del 17 de agosto, fecha límite para su cierre. Las próximas semanas serán claves para afinar estrategias y definir nombres en un contexto electoral que se perfila como uno de los más polarizados en años recientes.