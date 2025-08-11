De $36.000 a más de $64.000: así rinden hoy los plazos fijos en los principales bancos.

En un escenario financiero marcado por una inflación mensual del 2,5% en la Ciudad de Buenos Aires —según el Instituto de Estadística y Censos porteño— y un salto del 13,6% en el dólar oficial durante julio, los plazos fijos continúan siendo una herramienta frecuente para proteger el valor del dinero en el corto plazo.

La comparación entre entidades muestra diferencias considerables tanto en las tasas nominales anuales (TNA) como en la ganancia que obtiene un ahorrista con una misma inversión. En el caso de un depósito de $2 millones a 30 días, los intereses varían desde poco más de $36.000 hasta superar los $64.000.

Tasas y rendimientos por entidad

Entre los bancos públicos y privados más grandes del país, las ofertas son variadas.

Banco Nación: TNA del 37%, TEM de 3,04% y un retorno de $60.821,92, para un total de $2.060.821,92.

Santander: TNA de 33%, TEM de 2,71% y ganancia de $54.246,58.

Banco Galicia: igual que Banco Nación, con $60.821,92 de intereses.

Banco Provincia y BBVA: TNA de 35%, TEM de 2,88%, retorno de $57.534,25.

Banco Macro: TNA de 33,5%, ganancia de $55.068,49.

Banco Credicoop: igual que Provincia y BBVA, con $57.534,25 de intereses.

ICBC: TNA de 35,55%, retorno de $58.438,36.

Banco Ciudad: TNA de 31%, ganancia de $50.958,90.

Entidades con tasas más elevadas

Las mejores tasas se encontraron en:

Banco Hipotecario y Reba: TNA de 39%, TEM de 3,21%, intereses por $64.109,59.

Bancos con TNA de 38%: CMF, Provincia de Córdoba, Banco Julio, Mariva, Meridian, Voii y Crédito Regional, con $62.465,75 de rendimiento.

Banco del Sol: TNA de 37,5%, intereses de $61.643,84.

Banco Bica y Banco de Corrientes: TNA de 37%, retorno de $60.821,92.

Banco del Chubut: TNA de 34,5%, intereses de $56.712,33.

Provincia de Tierra del Fuego y Bibank: TNA de 36%, ganancia de $59.178,08.

Bancos con tasas más bajas

En el otro extremo se ubican:

Banco de Formosa: TNA de 30%, intereses de $49.315,07.

Banco Dino: TNA de 29%, ganancia de $47.671,23.

Banco Masventas: la menor TNA del listado, con 22%, TEM de 1,81% e intereses de $36.164,38.

Comparación con inflación y dólar

Al contrastar estos rendimientos con la inflación de julio en CABA (2,5%) y la última medición nacional (1,6% en junio, 39,4% interanual), se advierte que la mayoría de las tasas superan la suba de precios mensual, aunque la rentabilidad real depende también del ritmo de devaluación del peso.

El aumento del dólar oficial de 13,6% en julio, con un cierre promedio de $1.380, agrega un factor clave en la decisión de los ahorristas, que deben evaluar si priorizan liquidez, estabilidad o cobertura cambiaria.