Somos Buenos Aires acelera la campaña y desafía al kirchnerismo
Somos Buenos Aires puso primera en la provincia con Julio Zamora a la cabeza. Recorridas, spot innovador y firme llamado al debate público y cambio.Política11 de agosto de 2025Pamela Orellana
Somos Buenos Aires aceleró la campaña con un abanico de actividades en varios distritos de la provincia, destacándose la presencia de Julio Zamora, intendente de Tigre y candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral. El espacio, que ya lanzó su primer spot con un fuerte sello visual y musical, apunta a posicionarse como alternativa ante la polarización política provincial.
El video de campaña, que utiliza inteligencia artificial, muestra escenas cotidianas teñidas de rosa, color que se convirtió en la marca registrada del espacio, acompañado de la canción Pink de Aerosmith, reforzando un mensaje de modernidad y cercanía con la gente.
El 7-9 en la provincia de Buenos Aires, hay una alternativa que te elige. Que quiere salir del estancamiento pensando en todos. Lejos de los fracasos pasados y del presente tan insensiblemente violento.— Fernando Pérez (@FerPerezQuilmes) August 10, 2025
Construyamos algo distinto. pic.twitter.com/cGo8UhUhRs
Zamora dispara contra el kirchnerismo y convoca al debate público
En la presentación oficial de la lista de concejales y consejeros escolares en Tigre, Zamora fue contundente: “Yo no me fui del peronismo, me retiré del kirchnerismo, de Massa y La Cámpora”. Según el referente, esos sectores “impiden al peronismo liberar su energía, renovarse y resignificarse”.
En ese sentido, convocó a un “debate público” sin “chicanas fáciles” y con ideas claras sobre “qué tipo de comunidades queremos en la provincia de Buenos Aires”. Para Zamora, la construcción política debe apoyarse en las “mejores tradiciones del peronismo” y en recuperar “la esperanza en los bonaerenses”, algo que considera necesario frente a un “presidente de la Nación que trata de negar lo que los partidos políticos han hecho en la historia”.
La actividad se desarrolló en el Club Rincón, con una gran asistencia de vecinos y militantes que respaldaron el mensaje del intendente y candidato provincial.
Obras, gestión y candidatos comprometidos en Tigre
Zamora resaltó avances en Tigre, como la inauguración del Hospital de Medicina Cardiovascular, la construcción del Hospital de Alta Complejidad, una pista de atletismo certificada internacionalmente, un natatorio climatizado en General Pacheco y teatros en Don Torcuato y El Talar.
Respecto a la lista de concejales, afirmó que “seguirán trabajando como hasta ahora”, destacando el compromiso de los candidatos con la salud, cultura y educación. “Cada ciudadano debe pensar que con su voto este 7 de septiembre se puede cambiar la historia”, enfatizó.
Emiliano Mansilla, candidato a senador provincial por la Primera Sección, celebró la “convocatoria bárbara” y destacó que el acto fue “muy representativo”, con una lista plural y clara en su mensaje.
Zamora encabezó la presentación oficial de la lista de concejales y consejeros escolares en Tigre.
Por su parte, Carolina Hernandorena, primera candidata a concejal, expresó su “emoción y gratitud” y resaltó el “avance del sistema de salud” en Tigre, con una “atención primaria de mucha trayectoria”.
Zamora contra la “campaña sucia” y la manipulación digital
En un posteo en redes sociales, Zamora se solidarizó con el gobernador Axel Kicillof por la “campaña sucia” del oficialismo nacional y exhortó a que condene con igual énfasis las acciones de “política sucia” contra su persona. Denunció “llamadas telefónicas, periodistas a la carta y posteos engañosos” que afectan a ambos espacios, Fuerza Patria y Libertad Avanza, a los que vinculó como “lo mismo”.
El intendente y candidato provincial hizo referencia a un video viralizado por La Libertad Avanza con una entrevista manipulada digitalmente a Kicillof, en la que se lo hizo aparecer sin propuestas concretas para los bonaerenses.
Candidatos de Somos Buenos Aires en Trenque Lauquen.
La campaña también se extiende a Trenque Lauquen y Quilmes
En Trenque Lauquen, los candidatos de la lista local -que se presenta oficialmente este lunes- encabezada por Josi Provenzano, acompañados por el intendente Francisco Recoulat y el candidato a senador provincial y actual Secretario de Gobierno municipal, Martín Borrazas, recorrieron las calles para “escuchar y fortalecer el vínculo con la comunidad”. Provenzano remarcó que “la mejor manera de construir es trabajando junto a la comunidad” y destacó la necesidad de “fortalecer el Concejo Deliberante con voces comprometidas”.
En Quilmes, la campaña se centró en el contacto directo con vecinos y la denuncia de problemas concretos como el desorden vial, la inseguridad y la presencia de “trapitos” en las calles. Taana Sanabria Sicco, cabeza de lista, expresó la urgencia de “resolver los problemas de los vecinos” y alertó sobre la “proliferación nocturna de ratas” en la zona.
Los candidatos Gustavo Filare, Eyleen Viglianco y Agustín Amanquez sumaron denuncias sobre delitos crecientes y el “peaje permanente” impuesto por grupos ilegales. Sanabria llamó a los votantes a “darle la mano al que está cansado” y aseguró que “solo Somos Buenos Aires ofrece una boleta distinta para cambiar el rumbo”.
