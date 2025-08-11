Nuevo ranking de intendentes reacomoda el mapa político

La última medición de CB Consultora sobre la imagen de los intendentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a dejar tela para cortar. Entre subas, caídas y cambios llamativos, un jefe comunal dio un salto de posiciones que lo colocó en el centro de la conversación política.

El relevamiento, realizado entre el 4 y el 8 de agosto de 2025, incluyó a los 24 municipios que integran el Gran Buenos Aires y midió el nivel de imagen positiva, negativa y el porcentaje de vecinos que no tienen una opinión formada sobre cada jefe comunal.

Quiénes lideran y quiénes están en el fondo

En la cima del ranking se ubican tres intendentes con más del 61% de aprobación, encabezados por un dirigente que marca 62,7% de imagen positiva. Lo siguen de cerca otros dos jefes comunales que registran 62,0% y 61,5%, respectivamente.

En el otro extremo, el intendente con menor imagen positiva apenas llega al 38,5%, seguido por otros dos con 39,3% y 40,1%. Estas cifras representan los niveles más bajos de valoración vecinal en todo el AMBA durante este mes.

El intendente que pegó el gran salto

Uno de los datos más llamativos del informe fue el caso de Ramón Lanús, de San Isidro. Hace un año, en julio de 2024, su imagen positiva era del 39,5% y su negativa alcanzaba el 51,2%, ubicándolo en el puesto 24 (último lugar) del ranking.

En agosto de 2025, Lanús escaló hasta el puesto 13, con un 49,5% de imagen positiva, lo que implica un crecimiento de +10 puntos porcentuales en un año. Además, presenta el mayor porcentaje de “No sabe/No contesta” de todo el relevamiento, con un 7%, lo que los analistas interpretan como un margen importante para seguir creciendo.

Los que más subieron y los que más cayeron

El intendente con mayor crecimiento respecto de la última medición mensual fue Mariano Cascallares (Almirante Brown), con una suba de +3,4 puntos. En contraste, Julio Zamora (Tigre) sufrió la caída más pronunciada, con -2,2 puntos.

Estos movimientos reflejan que, más allá de los líderes estables en la cima, el ranking mantiene una alta rotación en los puestos intermedios, donde cada punto puede significar saltar varios lugares o perder visibilidad política.

CB Consultora relevó la opinión de 602 a 1.032 vecinos por municipio, con un margen de error de entre 2,5% y 4,1%. El trabajo de campo se realizó de manera online y telefónica, garantizando representación por género, edad y zonas geográficas de cada distrito.