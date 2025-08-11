Karina Milei veta a figura clave del macrismo porteño
A horas del cierre de listas, Karina Milei vetó a una figura del PRO y sube la tensión en la alianza con Mauricio Macri en CABA. Enterate de quién se trata.Política11 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El flamante acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de octubre ya mostró su primera fractura. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y líder nacional de LLA, bloqueó la candidatura de Jimena de la Torre, una dirigente cercana a Mauricio Macri.
Quién es la dirigente que quedó fuera
De la Torre, actual consejera de la Magistratura, fue subdirectora de la AFIP durante la gestión de Cambiemos. Su nombre apareció en causas judiciales por presunta defraudación contra la administración pública, cohecho pasivo y asociación ilícita, y en denuncias de supuestas maniobras para perseguir a empresarios opositores.
Su perfil se hizo más visible tras un cruce público con Santiago Caputo en redes sociales, cuando le pidió “salir con nombre y apellido” en medio de una polémica lista de empresarios supuestamente protegidos por Cambiemos.
El reparto de lugares en la lista porteña
El acuerdo sellado entre Macri y Karina Milei otorgó al PRO el quinto y sexto puesto en la boleta de diputados nacionales, sin acceso a bancas para el Senado. Uno de esos lugares sería para Fernando de Andreis, exsecretario general de la Presidencia de Macri, cuyo nombre no fue objetado por LLA.
El segundo lugar “entrable” era para De la Torre, pero el veto de Karina Milei obliga al PRO a buscar un reemplazo. Las fuentes del macrismo aseguran que aún no hay un nombre definido.
Contexto político y electoral
El PRO llega golpeado tras las legislativas locales de mayo, donde quedó tercero detrás de LLA y el peronismo. El objetivo de la alianza es sostener poder en la Ciudad y evitar un nuevo retroceso de cara a 2027, cuando se pondrá en juego el Gobierno porteño.
Mauricio Macri, al anunciar el pacto, reconoció que no todos en su partido lo apoyan: “Lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino el futuro del país”, afirmó. Mientras tanto, la interna sigue abierta y el veto a De la Torre suma un nuevo capítulo a la tensión entre el macrismo y el mileísmo en el distrito que ambos consideran estratégico.
