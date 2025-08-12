Causa Vialidad: Cristina acusó irregularidades en decomiso de bienes

A horas de que venza el plazo para pagar $684 mil millones como parte de la condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito para frenar la ejecución de sus bienes y cuestionar el cálculo del monto.

El Tribunal Oral Federal 2 había intimado a la expresidenta y a otros ocho condenados a depositar la suma equivalente a u$s537 millones antes de este miércoles 13 de agosto a las 09:30. De no hacerlo, se procederá al decomiso de sus patrimonios.

Los argumentos de la defensa

En la presentación firmada por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la exmandataria aseguró que no posee el dinero suficiente para afrontar la cifra actualizada y apeló el método utilizado para recalcularla, que aplicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre el monto original de $85 mil millones fijado en 2022.

Además, la defensa reclamó que la ejecución sea tratada por el fuero civil y comercial, y no por el penal.

Críticas a fiscales y cuestionamiento del patrimonio

Cristina Kirchner apuntó contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes acusó de no realizar una investigación patrimonial precisa. Según la presentación, no se determinó con certeza qué bienes serían producto o provecho del delito juzgado, como exige el artículo 23 del Código Penal.

“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado, ni bienes que resulten producto del episodio, y por ende sean decomisables”, sostuvo la exmandataria.

La causa y el origen del monto millonario

La condena por administración fraudulenta se dictó en diciembre de 2022 e involucra irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El principal beneficiario fue el empresario Lázaro Báez, también condenado junto al exsecretario de Obras Públicas José López, el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco exfuncionarios provinciales.

Los peritos de la Corte Suprema actualizaron el decomiso a $684 mil millones, cifra que ahora la defensa de la expresidenta busca revertir o, al menos, frenar en su ejecución.

Si el tribunal rechaza el pedido, se avanzará con el embargo y venta de los bienes listados por los fiscales, incluyendo propiedades y activos vinculados a los condenados. El desenlace podría definirse en cuestión de horas, marcando un nuevo capítulo en una de las causas de corrupción más emblemáticas de la última década en Argentina.