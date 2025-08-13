El mensaje de Vidal y las fracturas del PRO en la provincia

A menos de un mes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, María Eugenia Vidal se metió de lleno en el debate interno del PRO y envió un mensaje directo sobre el presente y futuro del partido en la provincia. “En la provincia decidimos ir con La Libertad Avanza, pero el PRO no se murió en una elección”, sostuvo la exgobernadora, al tiempo que marcó diferencias con el presidente Javier Milei y con la estrategia nacional del espacio.

“Hace falta una tercera fuerza”

Vidal subrayó que en 14 provincias el PRO optó por competir contra LLA y que esa postura responde a una necesidad de ampliar la oferta electoral: “Hace falta una tercera fuerza que sea alternativa”. Aclaró que no está peleada con Mauricio Macri, pero que existen “miradas distintas” dentro del partido: “Respeto los acuerdos, pero hay una institución que es más grande y en cada provincia decide qué hacer”.

La diputada fue tajante al referirse al estilo de Milei: “No acordamos con muchas formas del Presidente. Lo vemos discutir y ya no importa si tiene razón, porque si se mete con un chico de 12 años con autismo que le pide que baje un tuit, lo tiene que hacer”.

También admitió que, en un inicio, el PRO creyó que con ganarle al kirchnerismo alcanzaba, pero que esa visión cambió: “No fue así, hace falta una tercera fuerza para que queden terceros”.

“El PRO no se murió ni en dos ni en tres elecciones”

La exmandataria bonaerense defendió la vigencia del espacio y apuntó contra los personalismos: “Desconfío de los partidos políticos que dependen de una sola persona. Creo en las propuestas y que el PRO tiene mucho liderazgo. Que haya una voz de calma tiene la misma fuerza que los insultos”.

Para Vidal, el partido cuenta con una nueva camada de dirigentes y ha sostenido al gobierno desde el Congreso “sin pedir nada a cambio” y con medidas que, según dijo, ayudaron a bajar la inflación. “El PRO no se murió en una elección, ni en dos ni en tres”, remarcó.

“No hay que ser tibio”

La legisladora pidió discutir temas de fondo, como las jubilaciones o las candidaturas testimoniales, y cuestionó el foco de la política actual: “Se corre el foco, no se trata de políticos, se trata de que paró la montaña rusa de la hiper y ahora no se llega a fin de mes. Lo que importa es la gente y los políticos son efímeros”.

Rupturas en el PRO bonaerense

Mientras Vidal defendía la institucionalidad del PRO, en el territorio el partido sigue fragmentándose. El acuerdo provincial sellado por Cristian Ritondo con LLA no logró unidad total.

En Coronel Rosales, la conducción local rechazó sumarse al pacto con los libertarios y optó por respaldar la candidatura de Carlos Gabbarini en el Frente Potencia. En un comunicado, advirtieron que “nuestros valores no pueden cambiar de un día para el otro” y que “no se tuercen por oportunismo electoral”.

Crisis en La Plata

En la capital provincial, el quiebre fue más explícito. Los concejales Darío Ganduglia y Lucas Lascours, cercanos al exintendente Julio Garro, rompieron con el acuerdo PRO–LLA y lanzaron el sello Propuesta Vecinal (PROve). “La identidad partidaria no se negocia”, afirmaron, y apuntaron contra “una sumisión total basada en intereses personales o familiares”.

El movimiento profundiza la atomización del bloque amarillo en el Concejo Deliberante, donde conviven sectores aliados a radicales y a libertarios. En estas elecciones, la lista libertaria local la encabeza Juan Pablo Allan, dejando escasa representación para el PRO tradicional.

Con la campaña rumbo al 7 de septiembre en marcha, Vidal intenta sostener un mensaje de unidad partidaria mientras, en los distritos, las fracturas internas revelan un PRO bonaerense en plena redefinición.