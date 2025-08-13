Con el cierre de listas a la vuelta de la esquina, el peronismo acelera el armado electoral en las ocho provincias que renovarán bancas en el Senado. La disputa se dará, principalmente, entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza (LLA), en un escenario nacional marcado por una fuerte polarización política.

Ocho provincias en disputa

Este año se elegirán senadores en Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. En la mayoría de estos distritos, el oficialismo nacional apuesta a figuras con alto reconocimiento y trayectoria política, buscando contrarrestar la ola libertaria que ya demostró fuerza en elecciones recientes.

Salta: el regreso de Urtubey y la estrategia contra Olmedo

En el norte del país, el nombre más firme para encabezar la lista de Fuerza Patria es Juan Manuel Urtubey. El exgobernador, tras una década alejado del kirchnerismo, se sumó recientemente al espacio y desplazó de la candidatura al actual senador Sergio “Oso” Leavy, quien pasaría a liderar la lista de diputados.

La diputada Pamela Caletti, alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, sería la candidata del oficialismo provincial. Sin embargo, su futuro es incierto: existen negociaciones para sumarla a alguna de las listas peronistas.

Según la consultora CB, Alfredo Olmedo, aliado de LLA, lidera las encuestas con un 36,8%, seguido por Urtubey con 27,3% y Caletti con 6,8%. Con un 17,2% de indecisos y un 7,8% de voto en blanco, la definición será clave.

Chaco: Capitanich, el candidato inamovible

En la provincia, Jorge “Coqui” Capitanich se perfila como el referente peronista para el Senado. El exgobernador logró un acuerdo con la intendenta Magda Ayala, quien en las últimas elecciones fue por su cuenta y obtuvo un 11% de los votos, cifra que podría inclinar la balanza en una elección que promete ser ajustada.

Santiago del Estero: el doble juego de Zamora

El gobernador Gerardo Zamora, que finaliza su mandato, encabezará la lista del Frente Cívico por Santiago. Por Fuerza Patria irá José Emilio “Pichón” Neder. Aunque competirán en las urnas, ambos se unirán luego en la Cámara Alta, ya que mantienen una alianza política con el peronismo y el kirchnerismo desde hace años.

Entre Ríos: fórmula definida

El peronismo provincial ya tiene lista: Adán Bahl, excandidato a gobernador y exvicegobernador, buscará una banca en el Senado, acompañado por Guillermo Michel como candidato a diputado. A pesar de la unidad mayoritaria, habrá otras dos listas con sello peronista: una encabezada por la diputada Carolina Gaillard y otra por el exsenador Héctor Maya.

Ciudad de Buenos Aires: Recalde busca renovar

En CABA, el nombre más fuerte es el del camporista Mariano Recalde, que aspira a renovar su banca. Para Diputados, suenan Ofelia Fernández y Matías Lammens, aunque la inclusión de Fernández genera tensiones con Patria Grande, el espacio de Juan Grabois, que amenaza con presentar lista propia si no se cumplen sus condiciones.

Neuquén: Parrilli, en busca de continuidad

En la Patagonia, Carlos Quintriqueo, secretario de ATE, anunció su candidatura, pero el peso político lo tiene Oscar Parrilli, cercano a Cristina Kirchner, que buscará renovar su mandato. Estará acompañado por Ana Sandoval en la lista.

Río Negro: Martín Soria encabeza

El exministro de Justicia y exintendente de Roca será el candidato de Fuerza Patria al Senado, junto a Ana Marks. Para Diputados, la candidata será Adriana Serquis. El oficialismo local de Alberto Weretilneck, enfrentado históricamente con Soria, será el rival a vencer.

Tierra del Fuego: opciones en juego

La actual senadora Cristina López es la principal candidata del peronismo. También se menciona a Agustín Tita, jefe de Gabinete provincial. Las negociaciones continúan en busca de la mayor unidad posible.

Un cierre de listas cargado de rosca

En las próximas horas, el peronismo definirá el armado final, apostando a referentes con peso propio para enfrentar una elección que, según reconocen puertas adentro, será difícil. La estrategia: apostar a caras conocidas y con experiencia para resistir el avance libertario en las urnas.