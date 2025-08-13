Manuel Passaglia, candidato a diputado provincial por HECHOS, concluyó la recorrida por los 15 distritos de la Segunda Sección Electoral en San Andrés de Giles. Durante una intensa reunión con su equipo y vecinos, destacó la importancia de la participación electoral para transformar cada ciudad.

“Venimos a demostrar que, con hechos concretos, San Andrés de Giles puede funcionar. Es posible que todos los vecinos estén mejor. Las excusas nosotros las dejamos atrás, logramos la transformación de San Nicolás y vamos a hacer lo mismo en cada distrito de la provincia. Este es el primer paso, San Andrés de Giles tiene un equipo de trabajo que cree en escuchar y resolver las problemáticas de los ciudadanos”, aseguró Passaglia.

Escucha atenta y propuesta de cambio

Acompañado por la diputada provincial María Belén Malaisi, Passaglia recorrió la ciudad para dialogar con los vecinos y conocer sus preocupaciones. “Les cuento que HECHOS, lo hicimos podridos de ver siempre las mismas caras, los mismos políticos, que se viven peleando entre ellos y que para todos los vecinos no cambia absolutamente nada”, enfatizó.

El candidato subrayó la propuesta electoral de su espacio: “Tenemos la alternativa este 7 de septiembre de lograr un verdadero cambio para todos. Aquí están Martín Banfi, Romina Bondino y todo un equipo que quiere que San Andrés de Giles sea una ciudad que funcione”.

San Antonio de Areco: turismo y obras como prioridad

Días atrás, Passaglia visitó San Antonio de Areco junto a su equipo y el dirigente radical Marcelo Pereyra. Recorrió empresas como Don Carmelo Congelados y la chocolatería La Olla de Cobre, y dialogó con vecinos sobre problemáticas locales.

“San Antonio de Areco puede estar mejor. Siendo una ciudad con un turismo cada vez más en crecimiento, las obras son importantes para los visitantes. Tienen la posibilidad de ser parte de una ciudad modelo, y se hace con hechos concretos, no con falsas promesas”, afirmó.

En cuanto a infraestructura, destacó la experiencia de San Nicolás: “Ni hablar de las obras hídricas, como las que hicimos en San Nicolás, que han podido resistir fuertes tormentas e intensas lluvias. El Municipio tiene que hacerlo, es millonario, los vecinos están cansados de las excusas y tener que sufrir cada vez que llueve. Marcelo y todos nuestros candidatos forman parte de este primer paso que tenemos que dar para convertir a San Antonio de Areco en una ciudad mejor”.

Una región marcada por polarización y desafíos

A un mes de las elecciones bonaerenses, Passaglia busca posicionar a HECHOS en un territorio atravesado por la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. “La polarización es el negocio del kirchnerismo y los libertarios. Nosotros empezamos de atrás y estamos peleando contra esa polarización, pero creo que tiene más fuerza el que hace las cosas bien”, afirma.

En la región, los vecinos destacan logros concretos de la gestión municipal familiar de Passaglia, como la bonificación de luz para jubilados y el mantenimiento urbano, aunque persisten reclamos por rutas provinciales y nacionales con baches y obras interrumpidas por falta de financiamiento.

El sector agropecuario permanece expectante tras la reducción de retenciones a soja, maíz y trigo. Mientras tanto, la industria local enfrenta limitaciones por la infraestructura eléctrica y actividades como fruticultura y ganadería no logran expandirse.

Passaglia también resaltó la iniciativa privada como motor de desarrollo: “San Nicolás es la única ciudad de la Provincia con RIGI”, en referencia a un programa que impulsa la instalación de una nueva planta metalúrgica. Este diferencial busca mostrar a los votantes que la gestión municipal puede ofrecer resultados concretos más allá de la polarización política.

Para continuar con la recorrida, Passaglia estará este miércoles en Zárate, visitando la localidad de Lima. Días atrás, en ese mismo distrito, se inauguró un local partidario de HECHOS, consolidando la presencia de la fuerza también en la Primera Sección Electoral.