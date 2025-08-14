FIT-U refuerza su campaña en la provincia con recorridas y mensajes contundentes
Del Plá, Bodart y Castillo intensifican la campaña del Frente de Izquierda, criticando ajustes y buscando representación en Concejos y Legislatura.Política14 de agosto de 2025Pamela Orellana
Candidatos y referentes del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) protagonizaron una actividad en Villa Celina, La Matanza, donde el espacio buscó marcar diferencias con la polémica imagen de los hermanos Milei y referentes del PRO, quienes habían mostrado un cartel con la leyenda “Kirchnerismo Nunca Más”.
La izquierda colocó un cartel con la frase “Fachos y represores Nunca Más”, señalando que la acción de La Libertad Avanza y el PRO fue una provocación política que banaliza la consigna histórica contra los crímenes de la dictadura.
“Desde el Frente de Izquierda, que hemos sido independientes y opositores de todos los gobiernos, incluidos los kirchneristas, decimos que el NUNCA MÁS hoy debe estar dirigido contra los fachos y los represores como Milei, Villarruel y Bullrich, o el 'meta bala' Espert que reivindican a los milicos, son promotores de la xenofobia y el racismo y criminalizan la protesta social”, afirmó la candidata a senadora provincial, Romina Del Plá.
Por su parte, el también candidato a senador por la Primera Sección, Néstor Pitrola sostuvo que el Partido Obrero sostiene comedores populares, lucha por salarios, jubilaciones, educación, salud y vivienda. Además señaló: “Las responsabilidades de Milei y su motosierra y del peronismo, que gobernó la provincia de Buenos Aires durante 34 de los últimos 38 años, son inapelables. Kicillof dice ‘bueno, bonito, bonaerense’ como un slogan, pero la Provincia se cae a pedazos”.
Pilar y la importancia de representación de izquierda
Por su parte, Alejandro Bodart, quien también integra la lista del FIT-U por la Primera, visitó Pilar para acompañar a candidatos locales como Natalia Espasa, que va por una banca en el Concejo. Durante la actividad, remarcó la necesidad de contar con representación de izquierda en los cuerpos legislativos para “defender a los vecinos que no tienen voz, los que no tienen plata”.
“En los Concejos Deliberantes y en las cámaras legislativas, los lobbies que llegan son los de los ricos y los empresarios, pero nunca los de abajo”, aseguró Bodart. Señaló que incluso siendo minoría, los concejales de izquierda podrían visibilizar problemáticas que hoy no se abordan: falta de planes de viviendas populares, desigualdad en el acceso a asfalto y otros servicios básicos.
Para el dirigente, Pilar es un “municipio rico” donde existen recursos para políticas públicas que actualmente no se implementan. “Cuando los problemas se llevan, muchas veces se logran soluciones”, concluyó.
Morón: recorridas y contacto directo con los vecinos
En Morón, Romina Del Plá y el diputado del PTS Christian Castillo, candidato a diputado por la Tercera Sección, recorrieron el centro de la ciudad junto a postulantes locales como Jorgelina Esteche y Marco Martínez, con el objetivo de fortalecer la presencia del FIT-U de cara a las elecciones del 7 de septiembre.
Durante la jornada, la militancia repartió volantes y dialogó con vecinos que descendían del Tren Sarmiento. “Yo banco a la izquierda”, “los voto”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.
Castillo criticó al gobierno nacional: “Es un gobierno que ajusta al pueblo, que le empeora la vida a la clase trabajadora, te deja sin laburo o te obliga a hacer un segundo o tercer laburo para llegar a fin de mes, a endeudarte con la tarjeta o con una billetera para poder pagar los servicios”. Sobre la provincia y los municipios, agregó: “Ajustan a los docentes, no construyen viviendas populares, pagan salarios de hambre a los municipales… dieron personal político a Milei y votaron leyes para él”.
Romina Del Plá denunció además el uso de recursos estatales por parte del peronismo para su campaña electoral y destacó que la izquierda avanza con “campaña a pulmón”, mostrando el contraste entre countries y barriadas populares.
La candidata a concejala Esteche cerró la jornada resaltando la importancia de la presencia del FIT-U en el Concejo Deliberante: “Darle fuerza a la izquierda es darle fuerza a la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Solo confiando en nuestra propia fuerza, en la organización y la pelea en las calles podemos fortalecer nuestras demandas”.
Los candidatos del FIT-U sección por sección
Primera Sección (Senadores)
Romina del Plá
Hugo Bodart
Vanina Mancuso
Cristian Duarte
Garbino Morán María de los Ángeles
Pitrola Néstor
Paola Rodríguez Mariani
Facundo Pilarche
Segunda Sección (Diputados)
Jorge Núñez
González Patricia
Gabriela Esther Valenza
Juan José Quintos
Maylén Nazarena Gutierrez
David Daniel Gómez
Lucía Ayelén Ravassio
Matías Román Baudracco
Florencia Soledad Rojas Gonzalo
Alfredo González
Julieta Carolina Domenech
Tercera Sección (Diputados)
Nicolás del Caño
Mónica Schlotthauer
Christian Castillo
Ana Irene Paredes Landman
Pablo Giachuello
Sofí Martínez
Enrique Pacagnini
Esther Kunis
Carlos Lastra
Nathalia González
Cuarta Sección (Senadores)
Luciano Roggero
Elizabeth Rodas
Jorge Bunster
Valeria Farias
Oscar Rivarola
Alejandra Toledo
Carlos Herrero
Quinta Sección (Senadores)
Alejandro Martínez
Victoria Martínez
Ángel Arena
Eva Magasinik
Agustín Domínguez
Sexta Sección (Diputados)
Héctor Carlos Zaris
Lorena Savioli
Juan Conte
Tata Gayone
Alfreno Canalli
Salomé Zaris
Ángel Cappa
Isabel Torres
Matías Moya
Julia Lagelize
Séptima Sección (Senadores)
Daniel Marín
Cortís Anti Mallen
Duillio Petrungaro
Octava Sección (Diputados)
Laura Cano
Ignacio Acosta
Aldana Rosas
Pepe Rusconi
Andrea Ríos
Hernán García
Transparencia electoral: revisan boletas para septiembre
La Junta Electoral bonaerense convocó a una audiencia para revisar y corregir los modelos de boletas de las elecciones provinciales del 7 de septiembre.
Así es el nuevo plan de votación para el distrito más poblado de Buenos Aires
Desde este viernes, los vecinos de La Matanza podrán consultar su nuevo lugar de votación tras el plan alternativo aprobado por la Junta Electoral.
Tras el paro, el Gobierno confirmó aumento a personal universitario
Tras el paro nacional, el Gobierno confirmó un aumento y sumas fijas para docentes y no docentes de universidades. Mirá cuánto van a cobrar.
Milei llega a La Plata en baja y Kicillof le disputa el foco
Con encuestas en baja, el Presidente llega a La Plata para polarizar, pero el gobernador lo enfrenta con gestión y obras que marcan la campaña bonaerense.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Entrevista GLP. Ferraris sobre la planta de AGD en Leandro N. Alem: “Estará funcionando en 2027 con 100 puestos de trabajo directos”
El intendente señaló que la llegada de Aceitera General Deheza significa un salto industrial muy importante para el distrito y generará empleo directo e indirecto, además de potenciar proveedores y servicios. Destacó también la diplomatura para operarios, que capacitará a la gente de los pueblos ante la creciente demanda laboral.
Massa bajó su candidatura y apuesta a la unidad a días del cierre de listas
A días del cierre de listas, Sergio Massa baja su candidatura y agita la rosca política. El peronismo se reacomoda para las legislativas 2025.