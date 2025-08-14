Candidatos y referentes del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) protagonizaron una actividad en Villa Celina, La Matanza, donde el espacio buscó marcar diferencias con la polémica imagen de los hermanos Milei y referentes del PRO, quienes habían mostrado un cartel con la leyenda “Kirchnerismo Nunca Más”.

La izquierda colocó un cartel con la frase “Fachos y represores Nunca Más”, señalando que la acción de La Libertad Avanza y el PRO fue una provocación política que banaliza la consigna histórica contra los crímenes de la dictadura.

“Desde el Frente de Izquierda, que hemos sido independientes y opositores de todos los gobiernos, incluidos los kirchneristas, decimos que el NUNCA MÁS hoy debe estar dirigido contra los fachos y los represores como Milei, Villarruel y Bullrich, o el 'meta bala' Espert que reivindican a los milicos, son promotores de la xenofobia y el racismo y criminalizan la protesta social”, afirmó la candidata a senadora provincial, Romina Del Plá.

Por su parte, el también candidato a senador por la Primera Sección, Néstor Pitrola sostuvo que el Partido Obrero sostiene comedores populares, lucha por salarios, jubilaciones, educación, salud y vivienda. Además señaló: “Las responsabilidades de Milei y su motosierra y del peronismo, que gobernó la provincia de Buenos Aires durante 34 de los últimos 38 años, son inapelables. Kicillof dice ‘bueno, bonito, bonaerense’ como un slogan, pero la Provincia se cae a pedazos”.

Pilar y la importancia de representación de izquierda

Por su parte, Alejandro Bodart, quien también integra la lista del FIT-U por la Primera, visitó Pilar para acompañar a candidatos locales como Natalia Espasa, que va por una banca en el Concejo. Durante la actividad, remarcó la necesidad de contar con representación de izquierda en los cuerpos legislativos para “defender a los vecinos que no tienen voz, los que no tienen plata”.

“En los Concejos Deliberantes y en las cámaras legislativas, los lobbies que llegan son los de los ricos y los empresarios, pero nunca los de abajo”, aseguró Bodart. Señaló que incluso siendo minoría, los concejales de izquierda podrían visibilizar problemáticas que hoy no se abordan: falta de planes de viviendas populares, desigualdad en el acceso a asfalto y otros servicios básicos.

Para el dirigente, Pilar es un “municipio rico” donde existen recursos para políticas públicas que actualmente no se implementan. “Cuando los problemas se llevan, muchas veces se logran soluciones”, concluyó.

Morón: recorridas y contacto directo con los vecinos

En Morón, Romina Del Plá y el diputado del PTS Christian Castillo, candidato a diputado por la Tercera Sección, recorrieron el centro de la ciudad junto a postulantes locales como Jorgelina Esteche y Marco Martínez, con el objetivo de fortalecer la presencia del FIT-U de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

Durante la jornada, la militancia repartió volantes y dialogó con vecinos que descendían del Tren Sarmiento. “Yo banco a la izquierda”, “los voto”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Castillo criticó al gobierno nacional: “Es un gobierno que ajusta al pueblo, que le empeora la vida a la clase trabajadora, te deja sin laburo o te obliga a hacer un segundo o tercer laburo para llegar a fin de mes, a endeudarte con la tarjeta o con una billetera para poder pagar los servicios”. Sobre la provincia y los municipios, agregó: “Ajustan a los docentes, no construyen viviendas populares, pagan salarios de hambre a los municipales… dieron personal político a Milei y votaron leyes para él”.

Romina Del Plá denunció además el uso de recursos estatales por parte del peronismo para su campaña electoral y destacó que la izquierda avanza con “campaña a pulmón”, mostrando el contraste entre countries y barriadas populares.

La candidata a concejala Esteche cerró la jornada resaltando la importancia de la presencia del FIT-U en el Concejo Deliberante: “Darle fuerza a la izquierda es darle fuerza a la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Solo confiando en nuestra propia fuerza, en la organización y la pelea en las calles podemos fortalecer nuestras demandas”.

