San Isidro: más de 160 calles reparadas y avance en el plan de seguridad con nuevas lectoras de patentes
El municipio lleva finalizadas más de 160 intervenciones en calles y veredas, y suma tecnología para detectar vehículos con pedido de captura.Municipales15 de agosto de 2025Andrés Montero
El Municipio de San Isidro continúa avanzando con un plan integral que combina obras de reparación en calles y veredas, junto con la instalación de tecnología para reforzar la seguridad vial y prevenir el delito.
En materia de infraestructura urbana, desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público se lleva adelante el Plan de Reparación de Calles y Veredas, que ya permitió finalizar más de 160 obras desde su inicio el año pasado. Actualmente, se desarrollan 14 intervenciones en distintos puntos del distrito, priorizando las trazas en peor estado para luego avanzar sobre aquellas de complejidad media y baja.
El proyecto contempla trabajos de repavimentación, bacheo, arreglo de veredas y mejoras en pluviales, con presencia de cuadrillas en tres zonas de manera simultánea: Beccar/San Isidro, Boulogne/Villa Adelina y Martínez/Acassuso. Las tareas se ejecutan con señalización, vallas y cartelería específica, y cuentan con la colaboración de Agentes de Tránsito para gestionar desvíos, corrimientos de paradas de colectivos y restricciones temporales de estacionamiento. Además, los cortes provisorios son informados en la aplicación Waze y se comunica a las líneas de colectivos que deban modificar su recorrido.
Obras actualmente en ejecución
Brown, entre 25 de Mayo y Libertador (adoquines), San Isidro
Jacinto Díaz, entre Garibaldi y Alberti, San Isidro
Yerbal y Perito Moreno, Villa Adelina
Ing. Marconi 3600 – 3700, Beccar
Bolívar 638, Beccar
Blas Parera y Maestro Granada, Boulogne
Yatay 400-300, Boulogne
Yerbal, entre Plumerillos y Bogado, Boulogne
Gurruchaga, entre Irigoyen y Bulnes, Boulogne
Uriarte 2377, Boulogne
Yerbal, entre Rolón y Plumerillos, Boulogne
Rodríguez Peña 600 al 900, Martínez
Libertad del 500 al 700, Martínez
Pacheco y Balcarce, Martínez
Refuerzo de la seguridad con lectoras de patentes
En paralelo, el municipio avanza con un plan de seguridad que incluye la instalación de cámaras con lectoras de patentes en puntos estratégicos del distrito. El objetivo es monitorear y controlar la circulación de vehículos con pedido de captura, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Hasta el momento, se colocaron 67 cámaras y se prevé alcanzar un total de 170 dispositivos. “A pesar de que la seguridad es una responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, nosotros dijimos que nos íbamos a hacer cargo de la seguridad; y lo estamos haciendo. Vamos a pasar de 42 lectoras de patentes a 170, para cerrar de verdad el anillo digital y fortalecer la prevención del delito”, afirmó el intendente Ramón Lanús.
El sistema reconoce el patrón de la patente, lo cruza con la base nacional de vehículos con pedido de captura y, si hay coincidencia, emite una alarma en el Centro de Operaciones Municipal (COM). Desde allí, se monitorean las cámaras para ubicar el vehículo y se alerta a la patrulla más cercana. Además, los equipos permiten revisar el historial de circulación de un vehículo en el último mes, con imágenes y videos.
Las lectoras se ubican en arterias límites como Uruguay, Paraná y Sarratea, y en avenidas principales como Márquez, Rolón, Fleming, Del Libertador, Centenario y Santa Fe. También se instalan en barrios vulnerables, túneles, cruces ferroviarios y accesos a la autopista Panamericana. La elección de cada punto se realiza a partir de estadísticas delictivas y del flujo vehicular, incluyendo zonas limítrofes con San Fernando, Vicente López y San Martín.
De esta manera, San Isidro avanza en un plan integral que busca, por un lado, mejorar la infraestructura urbana con intervenciones permanentes en todos los barrios y, por otro, reforzar la seguridad mediante tecnología aplicada al control vehicular.
