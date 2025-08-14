Encuesta provincial: sorpresa en la carrera legislativa

Encuesta expone a Milei frente a su propio electorado
El estilo combativo de Milei prende alarmas: encuesta muestra que hasta sus seguidores ven rasgos autoritarios y riesgo de violencia. Todos los números.
Impacto político en Córdoba: una encuesta revela la ventaja libertaria y la pelea interna que sacude al PJ a horas del cierre de listas. Todos los números.Encuestas14 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
A horas del cierre de listas para las elecciones legislativas, una encuesta provincial de Federico González y Asociados revela un escenario que sacude la política cordobesa. Gabriel Bornoroni, posible candidato de Javier Milei en la provincia, lidera la intención de voto con un 30,9%, que asciende a 34,8% al proyectar indecisos y votos en blanco.
El actual jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados debería renunciar a su banca para competir nuevamente, algo que en público descartó, pero que en el entorno libertario —con el aval de Karina Milei— no descartan habilitar.
El segundo lugar es para Juan Schiaretti, de Provincias Unidas, con un 21,1% (23,8% proyectado). El exgobernador busca mantener peso político para fortalecer el armado federal junto a mandatarios de Santa Fe, Salta, Santa Cruz, Chubut y Jujuy.
En tercer puesto se ubica Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, con 18,1% (20,4% proyectado). Su candidatura, por fuera del oficialismo provincial, tensa al peronismo cordobés y disputa el electorado tradicional del cordobesismo. Desde el entorno de Llaryora la acusan de favorecer a Milei.
En cuarto lugar aparece el peronismo kirchnerista, representado por Constanza San Pedro, con 5,2% (5,9% proyectado), lejos de su histórico piso de ocho puntos.
La izquierda, con Liliana Olivero al frente, suma 4,2%, mientras que el radical Ramón Mestre alcanza 3,2% (3,6% proyectado) y el exmacrista Oscar Agost Carreño llega a 1,9% (2,1% proyectado). El resto de las listas concentra 4,1% (4,6% proyectado).
El relevamiento, realizado entre el 9 y el 12 de agosto a 1.600 cordobeses vía online, muestra que el 79% asegura que irá a votar, el 14% no lo hará y el 7% está indeciso. Un 4,1% votaría en blanco.
Estos números revelan un interés superior al habitual en legislativas provinciales, lo que podría potenciar la competitividad en todos los frentes y marcar un resultado más ajustado en la distribución final de bancas.
El estilo combativo de Milei prende alarmas: encuesta muestra que hasta sus seguidores ven rasgos autoritarios y riesgo de violencia. Todos los números.
Una nueva encuesta en el GBA dejó subas, caídas y un ascenso que pocos esperaban. El tablero político del conurbano se mueve fuerte: Todos los números.
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
La imagen del gobierno de Milei sigue perdiendo terreno mientras crecen las críticas y la oposición se posiciona como alternativa para las elecciones.
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
El programa nacional ofrece apoyo económico a jóvenes de 16 a 24 años para completar estudios secundarios, terciarios, universitarios o formación profesional.
Desde este viernes, los vecinos de La Matanza podrán consultar su nuevo lugar de votación tras el plan alternativo aprobado por la Junta Electoral.