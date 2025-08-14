Encuesta provincial: sorpresa en la carrera legislativa

Impacto político en Córdoba: una encuesta revela la ventaja libertaria y la pelea interna que sacude al PJ a horas del cierre de listas. Todos los números.

Encuestas14 de agosto de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Elecciones - urna para votos
Encuesta en Córdoba: Bornoroni saca diez puntos y sacude al peronismo

A horas del cierre de listas para las elecciones legislativas, una encuesta provincial de Federico González y Asociados revela un escenario que sacude la política cordobesa. Gabriel Bornoroni, posible candidato de Javier Milei en la provincia, lidera la intención de voto con un 30,9%, que asciende a 34,8% al proyectar indecisos y votos en blanco.

El actual jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados debería renunciar a su banca para competir nuevamente, algo que en público descartó, pero que en el entorno libertario —con el aval de Karina Milei— no descartan habilitar.

FG 3

Schiaretti y De la Sota, la resistencia peronista dividida

El segundo lugar es para Juan Schiaretti, de Provincias Unidas, con un 21,1% (23,8% proyectado). El exgobernador busca mantener peso político para fortalecer el armado federal junto a mandatarios de Santa Fe, Salta, Santa Cruz, Chubut y Jujuy.

FG 2

En tercer puesto se ubica Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, con 18,1% (20,4% proyectado). Su candidatura, por fuera del oficialismo provincial, tensa al peronismo cordobés y disputa el electorado tradicional del cordobesismo. Desde el entorno de Llaryora la acusan de favorecer a Milei.

El kirchnerismo, la izquierda y los partidos tradicionales

En cuarto lugar aparece el peronismo kirchnerista, representado por Constanza San Pedro, con 5,2% (5,9% proyectado), lejos de su histórico piso de ocho puntos.

La izquierda, con Liliana Olivero al frente, suma 4,2%, mientras que el radical Ramón Mestre alcanza 3,2% (3,6% proyectado) y el exmacrista Oscar Agost Carreño llega a 1,9% (2,1% proyectado). El resto de las listas concentra 4,1% (4,6% proyectado).

FG 1

Alta participación y bajo nivel de indecisos

El relevamiento, realizado entre el 9 y el 12 de agosto a 1.600 cordobeses vía online, muestra que el 79% asegura que irá a votar, el 14% no lo hará y el 7% está indeciso. Un 4,1% votaría en blanco.

Estos números revelan un interés superior al habitual en legislativas provinciales, lo que podría potenciar la competitividad en todos los frentes y marcar un resultado más ajustado en la distribución final de bancas.

