Una convocatoria lanzada por el Reino Unido para que estudiantes universitarios de Argentina, Uruguay y Paraguay viajen una semana a las Islas Malvinas provocó una dura respuesta del gobierno de Axel Kicillof, que calificó la iniciativa como “una nueva provocación” y apuntó contra la gestión de Javier Milei.

Un viaje con polémica diplomática

La propuesta, difundida a través de la cuenta “Falklands de Cerca”, ofrece a jóvenes mayores de 18 años la posibilidad de “conocer la naturaleza, cultura y comunidad” del archipiélago.

Para participar, los interesados deben enviar un video de un minuto explicando por qué quieren “conocer a sus vecinos” isleños. El premio incluye una estadía de siete días, con actividades turísticas, culturales y de integración comunitaria.

El plazo para inscribirse vence el 25 de agosto.

Bianco: “Una provocación a la Argentina”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue el encargado de encabezar la respuesta oficial de la Provincia: “En una nueva provocación a la Argentina y a sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, el Reino Unido lanzó un concurso para que estudiantes de nuestro país ‘visiten’ las Islas, bajo un lema ilegítimo que pretende designarlas como un territorio separado de la República”, escribió en redes sociales.

Críticas cruzadas contra el Gobierno nacional

Bianco también utilizó el episodio para cuestionar la política exterior de la Casa Rosada: “Milei termina siempre en el mismo lugar: un país más débil y dependiente. Por eso, tenemos la obligación de reposicionar a la Argentina como una nación soberana en el sistema internacional, en función de un proyecto de desarrollo”.

En su descargo, el funcionario recordó antecedentes recientes que, según él, muestran una “postura de subordinación y entrega” en el reclamo por Malvinas: la visita del canciller británico David Cameron a las islas en 2024, maniobras militares en el archipiélago, la invitación al ex primer ministro Boris Johnson a la Casa Rosada y la firma del comunicado conjunto Mondino-Lammy.

El trasfondo del conflicto

La cuestión Malvinas continúa siendo uno de los puntos más sensibles de la agenda diplomática argentina. Cada gesto o declaración que provenga del Reino Unido —especialmente aquellos que involucren a ciudadanos argentinos— suele despertar fuertes reacciones políticas y reavivar el reclamo histórico de soberanía que el país mantiene desde 1833.