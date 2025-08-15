Escándalo por fentanilo contaminado: Diputados aprueban pedido de informes al Gobierno

En medio de una creciente alarma pública y tras la confirmación de 97 muertes, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes al Poder Ejecutivo para esclarecer el caso del fentanilo contaminado. El documento, impulsado por legisladores de distintos bloques, incluye 26 preguntas clave dirigidas al Gobierno y a la ANMAT, que deberán ser respondidas de manera oficial.

El debate en la Comisión de Salud

La medida fue adoptada en una reunión de urgencia de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde se unificaron los proyectos presentados hasta el momento.

La investigación apunta directamente a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, señalados por la producción y distribución de lotes adulterados del opioide. También se menciona a la droguería Alfarma S.R.L., presuntamente vinculada en la cadena de distribución.

Los ejes del pedido

El texto aprobado busca establecer la magnitud real del brote, la identificación de los lotes contaminados, el grado de responsabilidad empresarial y estatal y las medidas de control que se tomarán para evitar que una tragedia así se repita.

Entre los puntos más relevantes, el Ejecutivo deberá detallar:

Número total de casos y fallecimientos, discriminados por fecha, jurisdicción y condición clínica.

Cronología de la detección del brote y protocolos activados.

Identificación completa de los medicamentos y lotes involucrados, con datos de producción, distribución y recuperación.

Estado de habilitación de los laboratorios y cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.

Fallas en el sistema de trazabilidad y medidas correctivas adoptadas.

Un listado que incomoda

Las 26 preguntas van más allá de los aspectos sanitarios: también incluyen pedidos de información sobre composición societaria de las empresas, antecedentes de sanciones, licitaciones obtenidas en los últimos cinco años y posibles desvíos hacia el mercado ilegal de opioides.

Incluso se solicita detalle sobre el robo denunciado el 11 de mayo de 2025 por HLB Pharma, en el que se habría sustraído documentación clave, y sobre las acciones legales y de reparación previstas para las víctimas y sus familias.

Próximos pasos

Con el dictamen aprobado, el Poder Ejecutivo deberá responder punto por punto. Las expectativas están puestas en la transparencia y celeridad con que se brinde la información, en un contexto donde crece la desconfianza social y se multiplican los reclamos de justicia.