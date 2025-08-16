Ante la muerte de 96 personas por un lote contaminado de fentanilo, el senador bonaerense Juan Manuel Rico Zini exigió al gobierno de Axel Kicillof informar de manera urgente qué medidas tomó para frenar la circulación del medicamento y garantizar controles estrictos en hospitales de la provincia. La tragedia, que se extiende a varias provincias, expuso una grave falla en el sistema sanitario y encendió las alarmas en todo el país.

“En el mes de abril, el caso del fentanilo contaminado fue una noticia que impactó gravemente a la salud y tranquilidad de los ciudadanos, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote inusual de infecciones respiratorias en pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, recordó Rico Zini en su proyecto.

Luego se confirmó que todos habían recibido fentanilo del lote cuestionado, fabricado el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group. La droga, un potente analgésico de uso hospitalario, estaba en un lote de 155 mil unidades que llegó a centros médicos de distintas provincias. Hasta el momento, se confirmaron muertes en Bahía Blanca, Córdoba, Formosa y Santa Fe.

Juan Manuel Rico Zini, senador bonaerense.

Rico Zini reclama que el Ejecutivo bonaerense informe el grado de cumplimiento de la resolución de la ANMAT que prohibió el uso, distribución y venta del fentanilo contaminado. Además, exige conocer si se retiraron de circulación todos los lotes afectados y si se implementaron controles de calidad sobre otros medicamentos fabricados por los mismos laboratorios.

“Es necesario que el Ejecutivo explique la situación sanitaria, si sigue o no la comercialización del producto y qué medidas se tomaron para garantizar la seguridad de los pacientes”, subrayó el senador.







Las víctimas y la investigación judicial

Según el último reporte, 9 de las víctimas eran pacientes del Hospital Regional Español de Bahía Blanca. También se registraron tres muertes en el Hospital Interdistrital Evita de Formosa, una en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba y siete en el Instituto de Diagnóstico de Santa Fe.

“No podemos seguir sin certezas. Hay vidas en juego y responsabilidades que deben asumirse”, concluyó el legislador de Pergamino.

En medio del avance de la causa por el fentanilo contaminado, el Gobierno de Javier Milei pidió la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, a quien acusan de fabricar el lote vinculado a las muertes.

La Casa Rosada lanzó un ultimátum al juez federal Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud bonaerense— advirtiendo que, si no actúa en los próximos días, será recusado. En un comunicado, el Ejecutivo vinculó a García Furfaro con el empresario Lázaro Báez y con el Estado durante las gestiones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, afirmando que “pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario” y que Axel Kicillof y su ministro Nicolás Kreplak fueron sus principales clientes.

Por último, aseguró que todas las dosis adulteradas fueron retiradas del mercado y prometió “llegar hasta las últimas consecuencias para que el responsable termine tras las rejas”.