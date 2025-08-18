Nicoletti de Somos BA cargó contra Bianco y “la nueva casta”

El candidato a diputado provincial de Somos Buenos Aires por la Octava Sección, Pablo Nicoletti, subió el tono de la campaña con fuertes declaraciones contra el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el gobernador Axel Kicillof, al tiempo que marcó diferencias con los libertarios y reforzó su despliegue territorial en La Plata.

Críticas por la falta de medidas para los comercios

Durante el fin de semana, Nicoletti cuestionó la ausencia de políticas concretas para aliviar la situación de pymes y comerciantes.

“Recién escuché al ministro de Gobierno y me sorprende que, después de seis años de gestión, todavía haya que preguntar lo obvio. Ministro, usted gobierna la Provincia junto a Kicillof. En sus seis años, ¿qué hicieron además de obligar a bajar las persianas en la cuarentena más larga del mundo? ¿Hubo algún alivio real en Ingresos Brutos? ¿O solo esperan que Nación prenda la maquinita para después repartir subsidios?”, disparó.

El dirigente radical recordó que “hace más de un año presentamos en el Concejo Deliberante de La Plata un proyecto para bajar las tasas a los comercios que venden menos en la ciudad. El oficialismo —su espacio político— lo cajoneó”.

Finalmente, reclamó que la Provincia aplique medidas inmediatas para sostener al sector: “Lo que corresponde hoy es una reducción temporal de Ingresos Brutos para dar oxígeno a los comercios que la están pasando mal. Sin producción y sin trabajo, no hay futuro posible para La Plata ni para la Provincia”.

“Los Adorni son la nueva casta”

Nicoletti también cargó contra la lista libertaria en la capital bonaerense, encabezada por Francisco y Manuel Adorni. “Estoy convencido de que los Adorni son la nueva casta. Se deben llevar 30 millones de pesos de sueldo que es comparable con la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner. Son las dos caras de la misma moneda. Además, al candidato yo no lo conozco de la vida pública de La Plata”, afirmó.

Sobre la gestión provincial, fue categórico: “Pésima. Es una gestión que delega los problemas. Delegó la educación a (Roberto) Baradel y la seguridad de los bonaerenses a la propia Policía, que no logra distinguir entre los policías más buenos y los policías malos que son socios del delito”.

Agenda de campaña en La Plata

Previo a sus declaraciones, Nicoletti inauguró un nuevo local de Somos Buenos Aires en el centro platense junto a referentes como Leandro Bazze, Manuela Forneris, Antonela Moreno y Mariano Peñas. “La apertura de este espacio reafirma nuestro compromiso de seguir fortaleciendo la militancia en cada rincón de la ciudad y de construir una alternativa distinta a los extremos, basada en valores y propuestas concretas”, expresó.

Bazze, primer candidato a concejal, complementó: “La política se construye en la calle, cerca de los vecinos y escuchando sus preocupaciones reales. Este nuevo local es parte de un proyecto que busca que La Plata recupere lo que aporta, con más obras, servicios y soluciones concretas para cada barrio”.

Denuncias por vandalismo

La campaña también tuvo momentos de tensión. Días antes de la inauguración, Nicoletti denunció la vandalización de carteles en el centro de la ciudad: “Hace pocos días, junto a Javier Mor Roig, dimos nuestro consentimiento para que el Municipio anuncie un acuerdo de convivencia para una campaña limpia y sin violencia. Hoy, a menos de 200 metros de la municipalidad, cortaron con una trincheta la cara de mi banner en Diagonal 74 y 50 y rompieron otro”.

El candidato radical repudió “a los energúmenos de siempre, aferrados a la vieja política que la gente ya no quiere” y aseguró: “Vandalismo y violencia política, anónima y cobarde. No nos van a detener: somos la alternativa que La Plata necesita”.

Con este tono, Somos Buenos Aires refuerza su estrategia: combinar un despliegue territorial creciente con mensajes de confrontación directa tanto hacia el oficialismo bonaerense como hacia la lista libertaria.