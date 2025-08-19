“Ningún peso va a la calle”: Economía reforzó la absorción monetaria

El Ministerio de Economía logró este lunes renovar casi $3,8 billones en una licitación extraordinaria de títulos públicos, en el marco de la estrategia oficial para absorber pesos y evitar nuevas presiones inflacionarias.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó que el Tesoro adjudicó $3,788 billones sobre un total de ofertas que alcanzaron los $3,799 billones. El costo fue equivalente a un plazo fijo mayorista más un 1%, una tasa que en el Palacio de Hacienda calificaron como “consistente” con los objetivos de política monetaria.

La estrategia oficial: “ningún peso va a la calle”

Quirno destacó que el resultado “contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el Banco Central”.

En la misma línea, el director de la entidad, Federico Furiase, fue categórico: “Ningún peso va a la calle”, al remarcar que el Gobierno busca retirar excedentes de liquidez para sostener la estabilidad financiera.

La operación coincidió con la liquidación de $5,8 billones correspondientes al llamado anterior. La semana pasada, el Tesoro había renovado $9 billones de un total de $15 billones, mientras que los $2 billones restantes fueron absorbidos por la nueva normativa de encajes.

Los detalles de la licitación

El instrumento elegido fue el bono TAMAR, adjudicado a un spread bajo (1%) respecto de la tasa de referencia, cuando en la última licitación el diferencial había sido de entre 6% y 7,5%.

Analistas del mercado destacaron la adhesión de los bancos. “Se adjudicó casi el 100% de las ofertas recibidas, lo que muestra consenso entre entidades y Tesoro. La tasa fue razonable y en línea con lo esperado”, explicó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

Por su parte, Diego Martínez Burzaco, de Inviu, señaló que la operación permitió retirar la totalidad de los pesos excedentes que habían quedado de la licitación previa. “El mercado de dinero de corto plazo debería encontrar un nuevo equilibrio”, indicó.

Suba de encajes y efecto en el mercado

El Banco Central había dispuesto la semana pasada un incremento de 5 puntos en los encajes bancarios, que pasarán del 45% al 50% para depósitos a la vista y del 40% al 45% en fondos comunes de inversión y cauciones. Parte de esa exigencia podrá integrarse con títulos del Tesoro adquiridos en estas licitaciones.

Según analistas privados, la medida ya impactó en el mercado de cauciones, donde las tasas que llegaron a superar el 70% se estabilizaron cerca del 40%.