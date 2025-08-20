Costas encendió a Racing y dejó una bomba sobre su futuro

Torneo Clausura: así quedaron las tablas tras la fecha 5
La fecha 5 del Torneo Clausura dejó goles, batacazos y cambios en la tabla: así están los cupos a octavos, las copas y la lucha por no descender.
Tras el triunfazo de Racing ante Peñarol, Costas habló sin filtro: Rojo, Arias y una frase explosiva sobre su futuro. Mirá todo lo que dijo.
Racing logró una remontada memorable y venció 3-1 a Peñarol en Avellaneda, asegurando su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Vélez.
La Academia revirtió la serie con dos goles de Adrián “Maravilla” Martínez, uno de penal, y un cabezazo agónico de Franco Pardo en el cuarto minuto de adición. El único tanto del conjunto uruguayo lo marcó Nahuel Herrera Viera.
“Los chicos dejaron todo dentro del campo de juego. Con nuestra gente en el Cilindro demostramos que somos fuertes”, celebró Gustavo Costas en conferencia de prensa.
Uno de los momentos más discutidos fue el penal que permitió el empate parcial. “Para mí fue penal. Le pega un codazo en la nuca. No quiero hablar de los árbitros, pero para mí fue penal”, sostuvo el DT, defendiendo la decisión arbitral.
El partido dejó una escena insólita: la expulsión de Marcos Rojo tras haber sido reemplazado. Costas se mostró sorprendido: “Rojo estaba sentado en el banco, a dos metros mío, y no dijo nada. Le pusieron amarilla y después roja. Yo estaba al lado, me sorprendió”.
Sobre la sustitución de Gabriel Arias, que generó malestar en el arquero, el entrenador fue tajante: “Estaba hablado. Lo decidimos con el cuerpo técnico y ya. Tomamos esa decisión”, explicó. Arias dejó el campo visiblemente molesto cuando aún no había llegado el gol de Pardo, que evitó los penales.
Costas también reveló lo que le transmitió al plantel en el descanso: “Les dije que esta era la final. Que estén atentos, que las finales se ganan. Teníamos que salir como al inicio del partido. Estoy muy contento por este grupo”.
El DT no esquivó las críticas internas y lanzó una sentencia que sorprendió a los hinchas: “A veces te dan ganas de irte porque escuchás tantas cosas ridículas. No hay respeto. Me han venido a buscar de Brasil y allá todos te elogian. Trato de no escuchar, pero te llega. Las puertas están abiertas para todos los racinguistas. Vamos a la guerra siempre”.
Con estas palabras, Costas no solo celebró el pase a cuartos de final, sino que también dejó un manto de incertidumbre sobre su continuidad en Racing.
