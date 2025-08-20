El frente Unión y Libertad oficializó este martes su lista de candidatos para la Primera Sección Electoral bonaerense en un acto realizado en Vicente López. El espacio, liderado por los senadores Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, busca consolidarse como una alternativa liberal en el norte y oeste del conurbano con una agenda que combina alivio fiscal, reformas en infraestructura y cuestionamientos al kirchnerismo y a La Libertad Avanza.

Una puesta en escena en territorio clave

El lanzamiento se llevó a cabo en Vicente López, distrito anfitrión del candidato a concejal Matías Cerdá, y contó con la presencia de dirigentes provinciales y locales. Estuvieron el senador Sergio Vargas, el diputado Martín Rosas, el candidato a senador Ignacio De Jáuregui y el economista Alejo Iramain, además de referentes de distritos estratégicos como Tigre, San Martín, Escobar, Pilar, San Isidro, Moreno, Malvinas Argentinas, Hurlingham e Ituzaingó.

En su discurso, Vargas marcó distancia del kirchnerismo y de lo que describió como oportunismo político: “Basta de Kirchnerismo, necesitamos más liberalismo con conciencia social y sin oportunistas que ayer se vestían de amarillo y hoy de violeta”.

También hizo un guiño al gobierno nacional, aunque con reparos: “Apoyamos en líneas generales los logros del gobierno nacional, como la baja de inflación, pero hay déficit en atender las necesidades de la gente, de los jubilados, de los médicos. Es necesario el diálogo político sin agresiones”.

Críticas locales y propuestas económicas

El candidato a concejal Matías Cerdá apuntó contra la gestión de la intendenta Soledad Martínez y cuestionó su pase a La Libertad Avanza: “Cuando uno raspa la lista en Vicente López, ve el color amarillo. Es una jugada engañosa que busca mantener mayorías en el Concejo Deliberante”.

En línea con su agenda local, Cerdá planteó eliminar tasas municipales “superfluas”, como la de publicidad y la de habilitación comercial, y criticó el aumento del ABL. “Tenemos enfrente un aparato municipal que utiliza al Concejo Deliberante como una escribanía y hace todo lo contrario de lo que propone Javier Milei a nivel nacional: suben impuestos y gobiernan con la casta”, subrayó.

Soledad Martínez, intendenta de Vicente López.

El economista Alejo Iramain advirtió sobre la presión fiscal en la Provincia y propuso la creación de un Fondo Contracíclico para los municipios: “Vemos un incremento abismal en las tasas de Vicente López, pero esto ocurre también en otros distritos de la Provincia de Buenos Aires”.

Según explicó, ese fondo funcionaría como resguardo en contextos recesivos y reemplazaría los actuales mecanismos de inversión en letras provinciales.

Transporte, apatía y campaña seccional

El candidato a senador Ignacio De Jáuregui planteó la necesidad de mejorar la movilidad en la región, con foco en la Autopista Panamericana y el Acceso Oeste, dos corredores clave para la Primera Sección. También advirtió sobre el desinterés ciudadano: “El oficialismo apuesta a mover su maquinaria clientelar, pero la gente está cansada. En el cuarto oscuro elegirá a quienes den respuestas, no a quienes llevan 20 años arruinándole la vida”.

Por su parte, el diputado Martín Rosas destacó la identidad propia del espacio: “Tenemos una oportunidad histórica, tenemos ideas distintas que nos diferencian e identidad propia. Queremos mejorar la vida de todos los bonaerenses”.

Una sección electoral decisiva

La Primera Sección Electoral representa el 36% del padrón provincial, con 5.131.861 electores distribuidos en 24 municipios. El 7 de septiembre pondrá en juego ocho bancas del Senado bonaerense, lo que convierte a esta región en un terreno clave para cualquier fuerza política.

Con este acto en Vicente López, Unión y Libertad formalizó su lista de candidatos y trazó una estrategia para disputar presencia en los concejos deliberantes y proyectar peso legislativo en la provincia.