El presidente Javier Milei decidió postergar para el lunes 25 el acto de campaña previsto en Junín, originalmente pautado para este martes, debido al temporal que atravesó la región. La actividad se realizará en el Teatro San Carlos a partir de las 17:30.

A pesar del aplazamiento, la agenda presidencial mantiene el objetivo de reforzar la presencia de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre y la estrategia nacional hacia los comicios del 26 de octubre. El acto en Junín fue elegido estratégicamente para presentar a los candidatos nacionales y provinciales, ya que la ciudad, cabecera de la Zona Núcleo agropecuaria, representa un punto clave para contrarrestar la influencia de intendentes del PRO que se alejaron de LLA.

Petrecca reafirma su estrategia política

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, que encabeza la lista de senadores de Somos Buenos Aires en la Cuarta Sección Electoral, se refirió al aplazamiento del acto de Milei y reiteró su distancia con LLA. “Somos es el mismo equipo que desde 2015 viene transformando municipios, integrado por intendentes hacedores, alejados de los discursos del odio y enfocados en resolver problemas concretos de la gente”, sostuvo.

Sobre las negociaciones con el espacio libertario, remarcó: “Es imposible construir con quienes votan en contra proyectos que son transformadores para la ciudad. Yo creo en equipos, en consensos y en valores. No me interesa armar listas para ganar una elección y al otro día estar todos peleados”.

Petrecca también subrayó la importancia de fortalecer las autonomías municipales: “Los intendentes ya nos hacemos cargo de muchos temas que son responsabilidad de la provincia o la Nación, como la seguridad o el mantenimiento de rutas. Queremos más facultades para resolver los problemas de los vecinos”.

Obras clave sin respuestas

Respecto a proyectos específicos, el jefe comunal manifestó su preocupación por la falta de avances: “Tenemos la ciudad partida al medio por un paso bajo nivel inconcluso. Si la Nación no quiere o no puede continuar la obra, Junín está en condiciones de hacerlo, pero necesitamos que nos otorguen la competencia”.

También cuestionó el estado de la autopista de la Ruta 7 y las 149 viviendas pendientes, y advirtió: “La obra pública es fundamental y el Estado tiene que dar respuestas”. Si bien valoró medidas como el equilibrio fiscal, aclaró: “Con eso no alcanza”.

Repudio del justicialismo local

Por su parte, el peronismo de Junín expresó su “enérgico repudio” a la visita presidencial. En un comunicado, los dirigentes señalaron que el Gobierno nacional “abandonó a Junín” y recordaron obras pendientes como el paso bajo nivel de calle Rivadavia, las 149 viviendas del Procrear y la variante de la Ruta 7 en Chacabuco, que según su criterio, “hubieran mejorado la calidad de vida de miles de bonaerenses”.

Desde el Concejo Deliberante, los ediles de Evolución UCR, Juan Pablo Itoiz y Orlanda D’Andrea, presentaron un proyecto al Poder Ejecutivo nacional solicitando precisiones sobre la paralización de la obra del paso bajo nivel. “Es el momento de que nos diga qué va a pasar con la obra de calle Rivadavia, paralizada hace casi dos años, que mantiene a la ciudad partida en dos y afecta a comercios y vecinos”, reclamaron.

En paralelo, organizaciones sociales y gremiales como la CGT, Peronia y Somos Barrios de Pie, preparan manifestaciones para expresar su descontento con la gestión del Presidente.