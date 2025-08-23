Este jueves, el Senado tuvo una sesión clave que terminó con la aprobación de los fondos universitarios y para el Hospital Garrahan, además del rechazo a cinco decretos del Gobierno. El legislador radical Pablo Blanco celebró la mayoría alcanzada, pero advirtió sobre las maniobras del oficialismo. “Todo salió como estaba previsto, hubo una mayoría importante en esas definiciones”, dijo a AM 750.

El senador profundizó en su análisis y apuntó contra la debilidad actual de los partidos políticos y recordó cómo funcionaban en los primeros años de la democracia. “Al inicio de la democracia, cuando un partido decía algo, todos se alineaban atrás. Ahora son todos librepensadores y los candidatos se creen por encima del partido que dicen representar”, señaló.

Incluso, dijo que dentro de la UCR abundan los ejemplos de discursos “grandilocuentes” que después se contradicen con los hechos. “Pasó la semana pasada con el tema de jubilaciones: hubo dos diputados que votaron a favor y después en contra por el acuerdo del Gobierno con los gobernadores”, agregó.

Para Blanco, esas contradicciones no son casualidad sino parte de la estrategia del Ejecutivo. “El Gobierno nacional ha tenido la viveza de tener a las provincias ahogadas, y los gobernadores, en pos de la gobernabilidad, tienen que ceder en un montón de cosas”, afirmó.



Denuncias de corrupción en la ANDIS y el caso $LIBRA

Consultado por las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el senador fue contundente: “Los que vinieron a limpiar la política son peores que los anteriores. Porque los anteriores, de última, no vendían transparencia, y estos viven hablando de eso y son peores”.

Blanco también advirtió sobre el avance de la causa conocida como $LIBRA en Estados Unidos. “Si bien la Justicia argentina no avanza, sí lo hace la norteamericana, y vamos a tener novedades dentro de poco”, adelantó.

Finalmente, dijo que espera que las denuncias de corrupción impacten en la opinión pública: “Quizás, si la gente toma conciencia de esta realidad, se pueda modificar en vistas a las elecciones de octubre. Yo tengo mis dudas. Aunque espero que si somos medianamente sensatos, la gente le dé una oportunidad a los que pensamos diferente al Gobierno”.