La oposición estalló tras el furcio de Milei en Junín

El presidente Javier Milei encabezó anoche un acto en el Teatro San Carlos de Junín, con capacidad para unas dos mil personas, en el marco de la presentación de los candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza. Sin embargo, lo que debía ser una muestra de fuerza política terminó marcado por un furcio que disparó una ola de cuestionamientos opositores y volvió a dejar al mandatario bajo el foco de la polémica.

“Les estamos afanando los choreos”

En medio de un discurso cargado de furia contra el kirchnerismo, Milei respondió a un grito de la tribuna con una frase que se transformó en su propio boomerang: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”. Lejos de pasar inadvertida, la expresión se viralizó en cuestión de minutos y fue interpretada por la oposición como una confesión política de alto impacto.

El comentario se sumó a un discurso plagado de balbuceos, imprecisiones y slogans repetidos. Milei insistió en “clavar el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, habló de “fraude” en las elecciones bonaerenses de septiembre y llamó a “tomar conciencia” sobre la importancia de derrotar a la oposición. Pero evitó, una vez más, referirse al escándalo por los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucran a funcionarios cercanos, incluida su hermana Karina Milei.

El silencio sobre los escándalos

Antes de que el Presidente tomara el micrófono, la propia Karina Milei se limitó a expresar “solidaridad” con los militantes libertarios que, según dijo, fueron agredidos en la previa del acto. Con tono enfático, repitió la consigna de campaña: “Kirchnerismo nunca más”. Ni una palabra sobre las denuncias que la mencionan en supuestos manejos irregulares de fondos reservados.

El dato curioso: Karina saludó uno por uno a los candidatos que la acompañaban en el escenario, excepto a José Luis Espert, a quien Milei presentó después como “un vanguardista en la batalla por las ideas de la libertad”.

Vecinos enojados y reclamos locales

Mientras tanto, en las calles de Junín, la escena era otra. Vecinos colgaron pasacalles para exigir la reanudación del paso bajo nivel de la avenida Rivadavia, una obra paralizada desde diciembre de 2023 que partió en dos a la ciudad y dejó a comerciantes al borde del cierre. El PJ local denunció “pérdidas económicas incalculables” y convocó a una marcha en la plaza 25 de Mayo.

Al mismo tiempo, sectores opositores reclamaron por el desfinanciamiento de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA), cuya sede central está en Junín, y señalaron que la paralización de la obra pública golpea a miles de localidades en todo el país.

La catarata de críticas opositoras

El furcio presidencial encontró rápida réplica en la dirigencia opositora, que copó las redes sociales para cruzar al mandatario. La diputada Margarita Stolbizer (GEN) fue contundente: “Milei asume públicamente que son lo mismo que el kirchnerismo, que hacen lo mismo que aquellos. Más clarito no se puede”.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro apuntó: “Lo traicionó el inconsciente. A confesión de parte, relevo de prueba”. Su compañera de bloque Mónica Frade ironizó: “No los denuncia, se queda con esos curros. Hermosos”.

El radical Facundo Manes agregó sarcasmo: “Ah bueno, ahora nos quedamos más tranquilos”. Por su parte, Nicolás del Caño (FIT-U) escribió: “Milei: ‘les estamos afanando los choreos’. No más preguntas, señor Juez”. Carlos Castagneto (UxP) sumó: “Decime que escuché mal: ¿le estamos afanando los choreos dijo? Después hablan de transparencia. No se diga más, señor Juez”.

La diputada Marcela Campagnoli (CC) vinculó el tema con las denuncias de espionaje: “Irónico que los fondos reservados de la SIDE sirvieran para espiar a funcionarios del propio gobierno y demostrar que se estaban afanando la guita de los discapacitados”. Florencia Carignano (UxP) remató: “La casta eras vos, lo que están afanando estos libertarios”.

Entre pasajes inconexos, agradecimientos a José Luis Espert y a empresarios como Eduardo Eurnekian, y reiteradas promesas de “terminar con el kirchnerismo”, el acto en Junín terminó eclipsado por una frase que ya forma parte de la galería de furcios presidenciales.