Radicales denuncian destrozos contra Somos Buenos Aires

Somos Buenos Aires denunció destrozos en el comité radical de La Plata. Los candidatos de la Octava apuntan contra el fanatismo y prometen seguir en campaña.

Política26 de agosto de 2025Pamela OrellanaPamela Orellana
Radicales denuncian destrozos contra Somos Buenos Aires
Radicales denuncian destrozos contra Somos Buenos Aires

En la madrugada del lunes, el histórico comité radical ubicado en calle 7 entre 61 y 62 de La Plata amaneció con destrozos en su frente. El ataque consistió en la rotura total de un cartel de al menos dos metros de ancho por uno de alto, colocado el fin de semana con la leyenda “Somos Buenos Aires”. El afiche estaba emplazado a una altura aproximada de tres metros, en la fachada del edificio donde funcionan los comités de la Tercera y Novena secciones de la Unión Cívica Radical (UCR).

Desde el espacio, remarcaron que no se trata de un hecho aislado: en reiteradas ocasiones denunciaron la destrucción de banners ubicados en distintos barrios y en el centro de la ciudad, dañados con objetos punzantes.

Nicoletti apuntó contra “energúmenos antidemocráticos”

Frente a este nuevo episodio, el presidente de la UCR platense y candidato a primer diputado provincial por la Octava Sección, Pablo Nicoletti, expresó su repudio: “Otra vez, cobardes anónimos vandalizaron un comité radical: en la 3ª sección, en 7 entre 61 y 62, rompieron un cartel. A esos energúmenos antidemocráticos les decimos: que sigan rompiendo banners, no nos van a frenar. Vamos a seguir pintando la ciudad de rosa”.

BojanovichEntrevista GLP. Bojanovich: “La Tercera es la trinchera kirchnerista que tenemos que derrumbar”

Nicoletti ya había advertido días atrás, tras otra ola de ataques a la cartelería de Somos Buenos Aires, que el espacio enfrenta “la violencia y el fanatismo que propone el kirchnerismo y Milei”. Y agregó en esa ocasión que Somos es “la única alternativa” ya que ambos espacios “son lo mismo”.

Una campaña radical con foco en el territorio

El ataque contra el comité ocurre apenas horas después del lanzamiento de la campaña “La UCR es Somos Buenos Aires”, que se desplegó el fin de semana en todos los comités de la ciudad.

La acción incluyó visitas a afiliados, distribución de folletos personalizados y la colocación de cartelería en la Junta Central, en los tradicionales locales partidarios de la Segunda Sección (calle 4), la Tercera Sección (calle 7) y la Quinta Sección, además de los trece locales radicales con los que cuenta el espacio.

En paralelo, Somos Buenos Aires realizó más de cincuenta mesas de difusión en distintos puntos de La Plata, con militantes y candidatos dialogando con vecinos y afiliados para acercar propuestas.

Radicales denuncian destrozos contra Somos Buenos Aires

Bazze: “Somos la única alternativa a los extremos”

El secretario general de la UCR local y primer candidato a concejal por La Plata, Leandro Bazze, participó de actividades en Gorina y destacó: “Visitamos ‘La casita’ de Gorina, un espacio de contención donde se acompañan a cientos de familias todos los días. Somos Buenos Aires es honestidad, valores y la única alternativa a los extremos que solo pregonan violencia y corrupción”.

Por su parte, Nicoletti estuvo en el mismo lugar junto a referentes locales como Cristina Flores, Nito Máspoli y Diego Rovella, y subrayó: “Somos los que creemos en una política cercana, que acompaña y reconoce a quienes hacen comunidad en cada rincón de La Plata. Porque nuestra ciudad no es la del abandono: es nuestra casa, y Somos los que la vamos a recuperar”.

Contexto de campaña con tensión creciente

Los reiterados ataques a la cartelería del espacio ocurren en medio de una campaña electoral cada vez más intensa en la Octava Sección, único distrito donde se eligen autoridades provinciales con epicentro en la ciudad de La Plata.

Desde Somos Buenos Aires remarcan que no frenarán su despliegue territorial ni su estrategia de comunicación frente a los destrozos que vienen denunciando en distintos barrios. La disputa política, marcada por un clima de confrontación, tiene ahora como escenario también las paredes y frentes de los comités radicales.

Javier Milei aseguró que será reelecto como presidente, ¿qué piensa sobre eso?

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

No lo sé

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado