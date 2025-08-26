Ghi recibió al ministro Larroque

El intendente de Morón, Lucas Ghi, ofició de anfitrión del arribo del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Municipales26 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Como parte del plan de regularización dominial que sostiene el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el municipio de Morón Larroque y Ghi, acompañados del subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, hicieron entrega de escrituras a vecinos y vecinas de diversas localidades y barrios del distrito. 

Morón

Por otra parte, junto a la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia Vivares, firmaron la adhesión del municipio al programa Mayores Bonaerenses Activos, que busca fortalecer espacios donde las personas mayores realizan actividades actividades recreativas, lúdicas, formativas y salidas culturales que fomenten el bienestar y el esparcimiento. Mediante esta firma se otorgarán 80 becas para 10 espacios con una inversión mensual de más de 3 millones de pesos. Además, en el marco del programa Fortalecer Envión  un subsidio de 15 millones para equipar las sedes del programa Envión.

LavalleNahuel Guardia participó de la reunión zonal de CARBAP en la Sociedad Rural

Por último, los funcionarios hicieron entrega de material deportivo provisto por la Subsecretaría de Deportes provincial a clubes de barrio. Todas estas actividades tuvieron lugar en el Sindicato de Luz y Fuerza, en donde también estuvo presente el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio, Adrián Grana, junto a otras autoridades provinciales y locales.

