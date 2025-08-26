Ghi recibió al ministro Larroque
El intendente de Morón, Lucas Ghi, ofició de anfitrión del arribo del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.Municipales26 de agosto de 2025Soledad Castellano
Como parte del plan de regularización dominial que sostiene el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el municipio de Morón Larroque y Ghi, acompañados del subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, hicieron entrega de escrituras a vecinos y vecinas de diversas localidades y barrios del distrito.
Por otra parte, junto a la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia Vivares, firmaron la adhesión del municipio al programa Mayores Bonaerenses Activos, que busca fortalecer espacios donde las personas mayores realizan actividades actividades recreativas, lúdicas, formativas y salidas culturales que fomenten el bienestar y el esparcimiento. Mediante esta firma se otorgarán 80 becas para 10 espacios con una inversión mensual de más de 3 millones de pesos. Además, en el marco del programa Fortalecer Envión un subsidio de 15 millones para equipar las sedes del programa Envión.
Por último, los funcionarios hicieron entrega de material deportivo provisto por la Subsecretaría de Deportes provincial a clubes de barrio. Todas estas actividades tuvieron lugar en el Sindicato de Luz y Fuerza, en donde también estuvo presente el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio, Adrián Grana, junto a otras autoridades provinciales y locales.
Recoulat: “Hicieron la obra en tiempo récord, bien pensada y planificada”
El intendente Francisco Recoulat encabezó la inauguración de la obra de restauración integral del edificio ferroviario, que ahora alberga a la Biblioteca Pública “Francisco Espain” y un aula digital.
Nardini presentó una nueva obra para la salud pública
El intendente de Malvinas Argentinas recorrió los avances de obra del edificio donde funcionará la Unidad de Diagnóstico Precoz. El proyecto, busca cubrir los servicios de Pronta Atención, descomprimir la alta demanda del sistema hospitalario y ampliar el acceso a los servicios de salud de gran parte del distrito.
Cascallares: “54 son los establecimientos de todos los niveles que construimos”
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, encabezaron la apertura del nuevo establecimiento, donde además se distribuyeron 200 tablets del programa “Brown te Conecta”.
Ianantuony agradeció la visita de Marinucci
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, recibió al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci.
