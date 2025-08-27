En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Javier Milei mantiene intacta su agenda electoral. Este miércoles, el Presidente encabezará una caravana en Lomas de Zamora, intentando mostrar músculo político en la tercera sección electoral, uno de los bastiones históricos del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

La visita del mandatario se confirmó a pesar de la fuerte polémica que generaron los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que comprometen a figuras del riñón libertario como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Mientras tanto, organizaciones sociales y vecinos convocan a movilizarse para repudiar su llegada: “Milei visita Lomas y no es bienvenido”, expresaron en redes.

Un acto blindado en territorio peronista

Según detalló La Libertad Avanza (LLA), la caravana se iniciará a las 14 en Hipólito Yrigoyen 10.699, frente al Coto de Temperley, y finalizará en la calle Portela, en pleno centro de Lomas. El despliegue incluye a los principales candidatos del espacio: José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli.

El desembarco en el Conurbano no es casual: la lista local es encabezada por el excomisario Maximiliano Bondarenko, acusado por el gobierno de Axel Kicillof de coordinar un supuesto complot con policías bonaerenses. Para Milei, lograr visibilidad en esta sección electoral es clave de cara a los comicios del 7 de septiembre, donde se define buena parte de la suerte libertaria en territorio bonaerense.

El silencio sobre el caso Spagnuolo

Mientras crece la indignación por la filtración de audios, Milei y sus dirigentes evitan dar explicaciones. En Junín, el lunes pasado, el Presidente volvió a hablar de un posible “fraude” electoral por la falta de boleta única, pero omitió toda referencia al escándalo en la ANDIS.

El dato es que, según Management & Fit, el 94,5% de los bonaerenses ya conoce el caso y un 73,2% lo considera grave. Para el 59,2%, los audios son verdaderos. En este escenario, la estrategia oficialista es insistir con actos y caravanas, como si nada hubiera ocurrido.

Llamado a las calles

La confirmación del acto en Lomas desató una ola de convocatorias en redes. “Decile basta a Milei”, es el lema de la protesta que arranca a las 14 en Temperley. Los organizadores llaman a llevar carteles con consignas como “Fuera Milei” y a llenar las calles de banderas y pasacalles en repudio al mandatario.

“Deberíamos ir todas las personas que tenemos algún familiar con discapacidad. Que este desalmado vea cómo está jugando con la vida de miles de personas que más lo necesitan”, escribió una usuaria en Facebook, expresando el clima de bronca en la previa.

Tras los incidentes de Junín

El operativo de seguridad se ajusta luego de lo ocurrido en Junín, donde militantes del peronismo local se enfrentaron con libertarios en la previa de un acto. Hubo empujones, corridas y al menos dos heridos leves, aunque desde La Libertad Avanza denunciaron una “brutal agresión” contra sus militantes.

Con ese antecedente fresco, la llegada de Milei a Lomas de Zamora promete un escenario de alta tensión: un Presidente decidido a seguir en campaña a cualquier costo y un sector de la sociedad dispuesto a demostrar en la calle que su visita no será recibida con indiferencia.