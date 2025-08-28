Con la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad, el intendente Leonardo Boto presentó el Segundo Plan Quinquenal de Gestión, en el marco del programa Luján Rumbo a los 400 años. La cita se llevó a cabo en el Centro Cultural Doña Ana de Matos, donde se convocó a una gran cantidad de vecinos y vecinas.

En el encuentro, el jefe comunal repasó las transformaciones logradas durante el primer Plan Quinquenal 2020-2024, y dio a conocer las principales metas estratégicas del período 2025-2029.

Balance del primer Plan Quinquenal

Boto destacó la importancia de lo alcanzado en los últimos años y recordó que muchas de las obras e iniciativas que parecían imposibles hoy son una realidad: “En el primer Plan Quinquenal 2020-2024 fue fundamental construir bases firmes para seguir avanzando. No es poco todo lo recorrido hasta hoy. Nuestro lema se convirtió en ‘Estamos haciendo’. Y ‘Estamos haciendo’ es mucho más que hacer: es una filosofía de trabajo, una forma de vida. Hicimos, estamos haciendo y Seguimos haciendo. Ese es nuestro compromiso: hacer y transformar. Lo que parecía imposible, como la obra del río, hoy es una realidad. Por eso, después de lo recorrido, nos propusimos este segundo Plan Quinquenal 2025-2029”.

Durante la presentación se compartió un video de gestión que resumió lo realizado y lo proyectado en el marco del primer plan, el cual alcanzó un 80% de cumplimiento de las metas.

Ejes estratégicos hacia el futuro

El intendente detalló los principales lineamientos del nuevo período de gestión, que abarcan obras de infraestructura en marcha y proyectadas, avances en modernización y normas de calidad, nuevos centros de salud, inversión y profesionalización de las áreas de seguridad, continuidad y ampliación de los servicios públicos, políticas de desarrollo humano y cuidado del ambiente.

En este sentido, Boto afirmó: “Creemos en un Estado inteligente, capaz de administrar con eficacia, brindar servicios de calidad y acompañar a las instituciones y a las personas. Un Estado que camine junto al sector privado y co-cree el Luján del futuro con toda la comunidad. Ese es el Estado que pensamos. Construyamos juntos el Luján que nos merecemos”.

Orgullo y legado de Luján

El intendente también hizo hincapié en la identidad de la ciudad y en la oportunidad histórica de proyectar su desarrollo: “Hoy Luján está renovada. Recuperamos el río, abrazamos nuestro legado histórico y volvimos a sentir orgullo. Ese es un logro colectivo, no solo de una gestión. Queremos una ciudad donde podamos vivir bien, integrada y con oportunidades. A diferencia de otros lugares, Luján aún puede planificar su crecimiento. Somos un pago chico que mantiene su escala humana”.

Las ocho metas del Plan Quinquenal 2025-2029

Boto enumeró las metas que orientarán la planificación y definirán el rumbo de los próximos años:

Luján, ciudad frontera: consolidar el rol de puerta al interior bonaerense, preservando el equilibrio urbano-rural y la identidad histórica. Ordenar el suelo y contener la expansión indiscriminada del AMBA.

Luján, la ciudad más hospitalaria: promover un destino vivo todo el año, con servicios de excelencia, agenda cultural sostenida y hospitalidad hacia cada visitante.

Luján, una ciudad para vivir bien: garantizar un estado de bienestar local con trabajo digno, acceso a vivienda, servicios básicos y espacios públicos de calidad.

Luján, una ciudad integrada: profundizar políticas de integración socio-urbana, mejorar infraestructura territorial y garantizar acceso a cloacas, agua segura, conectividad, pavimento y corredores viales.

Luján, una ciudad humana: fortalecer el tejido social y lazos comunitarios, generar espacios de encuentro y promover la participación en la toma de decisiones.

Luján, una ciudad limpia: instalar hábitos de gestión ambiental, separación de residuos en origen y mantenimiento ejemplar de espacios públicos.

Luján, una ciudad productiva: consolidar un distrito tecnológico y un ecosistema industrial que genere empleo de calidad y atraiga inversiones.

Luján, una ciudad que trasciende: preservar el patrimonio, fomentar la innovación y proyectar un legado que supere los ciclos de gobierno.

Un futuro construido en comunidad

Para concluir, Boto subrayó la importancia del compromiso colectivo en este proceso: “Recuperamos el orgullo lujanense, el orgullo de una ciudad que se pone de pie. Luján es una ciudad que trasciende, con un legado de 400 años, una de las ciudades más antiguas del país, y un futuro que vamos a construir juntos. No depende de un funcionario de turno, sino de toda una comunidad que se reconoce en su historia y en sus calles. Ustedes son protagonistas, representantes de instituciones, docentes, deportistas, vecinos y vecinas. Entre todos, sigamos escribiendo la huella de nuestro Luján”.