Gallardo: “Hay margen de crecimiento y eso me ilusiona”

River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de vencer por penales (4-3) a Unión de Santa Fe en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Tras la sufrida definición, el entrenador millonario Marcelo Gallardo analizó el partido, destacó a Franco Armani y fue autocrítico con el rendimiento del equipo, que ahora deberá medirse con Racing en la próxima instancia.

La definición por penales y el “karma” de River

Gallardo reconoció lo especial de la clasificación en otra tanda desde los doce pasos:

“Es una experiencia nueva que estamos atravesando. Nuestro karma, históricamente, tal vez no ha sido bueno. Esta energía de haber cambiado esa situación adversa con dos definiciones en poco tiempo, no voy a decir que nos gusta, pero también hay que sufrir y ganar en estas definiciones”.

Armani, figura clave en la clasificación

El DT resaltó el rol decisivo del arquero, que contuvo dos disparos: “Bienvenido sea. A veces cuando no se puede ganar en definiciones mano a mano, estás presente. Tengo que reconocer el valor de haber revertido una situación adversa, que a él (por Armani) se le adjudicaba injustamente como negativa. Ahora podemos ir con cierta postura distinta. Es bueno, hoy, cuando todo está muy parejo y el fútbol está todo demasiado ajustado, esto tiene valor. Y yo lo festejo”.

El arquero como ejemplo dentro del ciclo

Gallardo explicó lo que significa Armani en su equipo y la importancia de su evolución: “Siempre se intenta mejorar y eso es muy bueno. Tener jugadores que, más allá del recorrido y haber mostrado su valía, un arquero que está en la mesa de los grandes, y que él sienta que todavía puede aportar y mejorar algunos aspectos en los que se veía que no era del todo convincente. Él se prepara para mejorar... Los futbolistas se prestan para seguir pudiendo aprender, porque todos estamos para aprender algo nuevo, y cuando hay esa voluntad, está bueno. Él se ocupa, pregunta, evalúa, se observa. Y en eso también se aprende. Se marca para los más chicos también, que creen saber todo, y no se sabe todo. Ni en tu pico máximo de la carrera ni en el final. Me alegro por él, porque se lo ha castigado, y ha mejorado en una faceta que no era tan positiva para él”.

Reconocimiento al rival y dificultades en el juego

Sobre el desarrollo del partido, el DT fue claro: “Fue un partido parejo, Unión es un equipo duro, está preparado para lo que hizo hoy: juntar líneas. Tiene un equipo con respuestas para la transición de defensa a ataque, nos pudo haber generado algún dolor de cabeza. Hay que tener paciencia, creatividad, estos partidos a veces se abren con una jugada individual o siendo efectivo con las jugadas que generás. También reconocer al rival, por momentos hicimos lo que intentamos, pero nos costaba moverla, o salteamos líneas cuando no podíamos ser precisos por dentro”.

Lesionados y la búsqueda de una mejor versión

Gallardo señaló que aún espera más de varios futbolistas: “Hay muchos jugadores lesionados que están volviendo y queremos una versión diferente de estos futbolistas para que nos den otro vuelo como equipo, pero no perder es bueno y ganar cuando el fútbol no fluye del todo, también es bueno para ir creciendo”.

Autocrítica y puntaje para el equipo

El Muñeco fue directo al calificar la actuación colectiva: “Me voy con deseos de que el equipo siga mejorando. Hay que ser realistas con lo que nosotros nos ponemos como vara, si yo tengo que darle un puntaje al equipo, hoy estamos cinco puntos. Es la barrera media entre el aprobado o desaprobado. Tenemos futbolistas para que el equipo funcione mejor”.

Jugadores clave y margen de crecimiento

Gallardo mencionó nombres propios y lo que espera de ellos: “Tenemos margen para crecer, pero hay que mejorar partido a partido. Nos alcanza para no perder, pero tenemos que mejorar para ganar. Cuando los futbolistas se pongan mejor individualmente... Hoy fue el primer partido que juegan Driussi y Salas juntos. Los dos vienen de lesiones. Hoy jugó Nacho (Fernández), Juanfer (Quintero) tiene que mejorar porque nos da pinceladas que en el fútbol argentino no se ven. Todos tenemos que crecer un poquito. Hay margen de crecimiento y eso me tiene expectante, ilusionado. La búsqueda es continua. Pero lo hacemos ganando. Si no ganábamos, mañana, uy lo que sería. Y es entendible, porque a nosotros se nos exige mucho más. Vamos a seguir dando pelea”.

La exigencia de enfrentar a River

Gallardo explicó la diferencia que sienten los rivales cuando enfrentan al Millonario: “No es lo mismo enfrentar a River que a otros rivales. La preparación es diferente. Sabemos de las complicaciones que nos va a ofrecer los rivales, pero nosotros tenemos que desarrollar un juego que nos permita dar un vuelo distinto. El rival no va a decir ‘River, te dejo hacer lo que quieras’. Está en nosotros tener otra impronta para jugar los partidos en los que nos hacen sentir incómodos. La jerarquía individual se ve en los partidos cerrados. Se abren con situaciones puntuales. Tenemos que poner mejor a nuestros futbolistas que pueden resolver situaciones complejas en partidos complejos”.

Los juveniles, presentes en la experiencia

El entrenador también destacó la participación de los más jóvenes: “A veces esto es bueno para los chicos, estar viviendo la experiencia de comportarse con el primer equipo, con jugadores de cierto bagaje. No solamente el hecho de que puedan ir participando de a poco, algunos han jugado en el equipo inicial, les sirve ir sumando experiencia, minutos, entrenamientos. Y cada uno se va a ir moldeando para que en un futuro a corto o mediano plazo para que puedan tener mucha más actividad. Están bien, vamos a seguir apostando”.

La exigencia como motor personal

Gallardo cerró con una reflexión sobre su rol en River: “Si me exigen a mí es por algo, si no me exigirían, sentiría que da lo mismo. Y a mí me gusta que me exijan. Después, yo estoy lejos de quedar sometido a la deslealtad, la mala intención. A eso no le doy importancia. No me genera nada. La exigencia sí, porque me atrae, me entusiasma y no me hace quedar quieto".

Próximos compromisos en el Torneo Clausura

En cuanto al torneo local, River Plate marcha como líder de la Zona B, mientras que Unión de Santa Fe se ubica quinto en la Zona A. Por la séptima fecha, el Millonario recibirá a San Martín de San Juan el próximo domingo desde las 19.15, mientras que Unión visitará a Racing ese mismo día, a partir de las 21.15.