Corrientes en alerta: escándalo por agresiones a Karina Milei
Caos total en Corrientes. Karina Milei fue evacuada tras disturbios en pleno acto y La Libertad Avanza apuntó al gobernador Valdés por la violencia.Política29 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
Lo que debía ser un acto de campaña más en la cuenta regresiva hacia las elecciones de este domingo en Corrientes, terminó con escenas de tensión, evacuación forzada y un cruce político que dejó al rojo vivo la interna entre el gobierno provincial y La Libertad Avanza.
La protagonista fue nada menos que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario nacional, quien participaba de una actividad proselitista junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuando se desató un conflicto en las inmediaciones del lugar.
Según denunció oficialmente el partido libertario, hubo “tres ataques” organizados por sectores vinculados al radicalismo local, liderado por el gobernador Gustavo Valdés.
“Fue el oficialismo radical-kirchnerista”: la dura acusación de LLA
En un comunicado emitido horas después del incidente, La Libertad Avanza apuntó directamente contra el mandatario correntino. "Karina Milei, Martín Menem y los candidatos libertarios sufrieron tres ataques por parte del oficialismo radical kirchnerista en Corrientes", denunció el espacio.
El documento relata tres momentos de violencia que culminaron con la evacuación urgente de la funcionaria. "Repudiamos totalmente esta iniciativa cuya total responsabilidad recae en el Gobernador Gustavo Valdés y sus prácticas que espejan lo que vimos días atrás con los kirchneristas en Lomas de Zamora", sostuvieron desde LLA, haciendo alusión a otro reciente episodio de tensión en el conurbano bonaerense.
El tono del comunicado dejó en claro que la relación entre el gobierno nacional y la administración radical de Corrientes está rota, al menos en el plano político.
La respuesta del radicalismo: “Fue una pelea entre libertarios y manifestantes por discapacidad”
Desde el otro lado de la grieta, la Unión Cívica Radical de Corrientes salió a contestar rápido. A través de sus redes y un comunicado oficial, negaron cualquier tipo de participación en los hechos violentos y ofrecieron una versión alternativa: “La UCR Corrientes lamenta los incidentes en los que se enfrentaron militantes de LLA y manifestantes que reclamaban por los derechos de las personas con discapacidad”.
El texto difundido por el oficialismo provincial asegura que no hubo presencia de militantes radicales en el lugar del conflicto, e insiste en que el problema se originó por la superposición de actividades entre los seguidores de Milei y una marcha local convocada en el marco de la emergencia por discapacidad.
De esta manera, el gobierno de Valdés buscó despegarse de la acusación libertaria, aunque el episodio ya escaló al plano nacional. Los incidentes se dan a días de las elecciones provinciales que tendrán lugar este domingo en Corrientes, donde el clima político está cada vez más caldeado.
La presencia de Karina Milei y Martín Menem no fue casual: el oficialismo local se enfrenta a un creciente intento de expansión territorial de La Libertad Avanza, que busca consolidarse como fuerza en distritos dominados históricamente por partidos tradicionales.
El cruce entre ambos espacios deja en evidencia la fragilidad de las relaciones institucionales en las provincias donde Milei no tiene aliados claros, y marca otro episodio más en la larga serie de conflictos entre Nación y las gestiones locales.
