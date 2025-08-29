Morón distinguió a entidades de la sociedad civil con el Reconocimiento Papa Francisco
El Municipio entregó esta distinción a organizaciones sociales del distrito en el marco del Día Nacional de la Solidaridad.Municipales29 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente de Morón, Lucas Ghi, junto al secretario de Educación y Relaciones con la Comunidad, José María Ghi, encabezó la entrega del Reconocimiento Papa Francisco a diversas entidades del distrito.
Se trata de una distinción destinada a clubes, ONGs, asociaciones civiles, iglesias y organizaciones por su labor solidaria, asistencial y de contención en las distintas comunidades de Morón.
El jefe comunal destacó que “son héroes silenciosos, anónimos, muchas veces de manera discreta, hacen una labor maravillosa del altísimo impacto social, llegando donde no siempre llega el Estado”.
Y señaló que “instituimos esta distinción a organizaciones que desde la cultura, el deporte, la sanidad, el mundo empresario, la dirigencia eclesiástica, realizan esta tarea que mancomuna, integra, sana, alegra y reconforta y lo hacen desde un lugar muy genuino sin esperar nada a cambio, fue idea de a José María (Ghi) y nos pareció interesante concretarla”.
Por su parte, el secretario de Educación y Relaciones con la Comunidad consideró que esta distinción “es poder darle encarnadura al legado y la inmensa obra a de la Madre Teresa y el Papa Francisco. Y darle sentido a las encíclicas Laudato Si, al Fratelli Tutti. Es el modo que tenemos para poder expresar nuestra satisfacción y alegría de poder contar en el Municipio de Morón con semejantes instituciones que están pensando todo el tiempo en los modos de dar una mano, ser solidarios y entendíamos que este era un modo posible para resaltar su obra”.
Entre las entidades reconocidas se encuentran: Colegio Crear y Ser, Bomberos Voluntarios de Morón, Lalcec Morón (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer), Alma Payasa, Villanos Barbudos Argentinos, Familia de Abrigo Casa de Tránsito, Cáritas Diocesana Morón, Residencia de Madres Hospital de Morón, Asociación Civil Doulas Comunitarias, Abuelas Tejedoras, Calles Solidarias, La Carrera de Nahuel, Iglesia Evangélica Betesda, Damas Rosas Voluntarias del Hospital Posadas, Comedor Divino Jesús, Abuela Naturaleza, Despertares, Corazón Azul ONG, Manos Abiertas, Hogar Resk, Iglesia del Salvador, Club Deportivo Morón, Circo del Payaso Trompeta y Casa Mama Antula.
