Tras el revés judicial, el Gobierno frena los despidos masivos en el INTA
La Justicia frenó los despidos en el INTA y el Gobierno tuvo que recular. El fallo mete presión y les clavaron una multa millonaria por día de incumplimiento.Política29 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El Gobierno Nacional tuvo que retroceder sobre sus propios pasos tras un fallo judicial que pone en pausa la ola de despidos en el sector público. Más de 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de otros organismos estatales no serán pasados a disponibilidad, al menos por ahora.
La noticia se confirmó mediante una comunicación interna firmada por Marta Novoa, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, que informa el acatamiento de la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Isabel Forns.
El fallo le puso un freno al Decreto 462/2025
La resolución judicial suspende los efectos del Decreto 462/2025, impulsado por el exfuncionario Federico Sturzenegger, que establecía reestructuraciones profundas dentro del INTA, el INTI y la disolución del INASE, entre otros organismos. En particular, los artículos 59 a 69 de ese decreto habilitaban pases a disponibilidad, traslados, cesantías y cierre de estructuras operativas.
En su fallo, la jueza Forns ordenó al Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado de ese decreto, bajo apercibimiento de una multa de 10 millones de pesos diarios por cada día de incumplimiento.
La medida fue impulsada por ATE y la Asociación del Personal del INTA (APINTA), y logró un golpe legal que ahora obliga al Gobierno a mantener el statu quo por al menos seis meses, hasta fines de febrero de 2026.
Economía acata y notifica: “no habrá trabajadores en disponibilidad”
La resolución fue enviada directamente al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, con una instrucción clara: no podrá ejecutar ninguna modificación sobre los recursos humanos del organismo. Esto incluye despidos, reubicaciones, suspensiones o el cierre de estaciones experimentales.
De esta manera, queda sin efecto la polémica Resolución 1240/2025, que había dispuesto la cesantía de 286 trabajadores del INTA apenas una semana antes. En la práctica, la carta enviada desde el Ministerio de Economía anula los efectos de esa disposición.
ATE festeja y apunta directo contra Milei
Desde ATE Nacional, el secretario general Rodolfo Aguiar celebró la decisión y no se guardó nada: “El Gobierno comunicó que va a cumplir con la cautelar de la Justicia en favor de ATE que retrotrae la medida y no habrá trabajadores en disponibilidad en el INTA. Esta definitivamente no es tu semana”, escribió Aguiar en redes sociales, arrobando directamente a Javier Milei.
Y fue más allá: “Cómo se nota que lo único que les duele a ustedes es la plata eh… Les dijeron que los iban a multar con 10 millones de pesos diarios si no cumplían y enseguida se volvieron obedientes”.
El sindicalista cerró con una frase contundente que resume el clima entre el Gobierno y los gremios: “Nos querían muertos, pero los estatales estamos más vivos que nunca”.
