Otra derrota para Nación: Sujarchuk ganó en la Justicia

Fuerte revés para Milei: la Justicia avaló el cobro de tasas en la boleta de Edenor

La Justicia Federal de Campana volvió a ponerle un freno al Gobierno Nacional. En las últimas horas, el juzgado a cargo del juez Adrián González Charvay dictó una medida cautelar interina a favor del Municipio de Escobar, ordenando que Edenor continúe cobrando la Tasa Municipal de Alumbrado Público en sus facturas.

La resolución implica otro golpe judicial para el Ejecutivo, que ya había sufrido un fallo en contra en esta misma causa. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, celebró el nuevo fallo como una “ratificación de la autonomía municipal” frente a lo que consideró una avanzada del Gobierno para asfixiar financieramente a los municipios.

El conflicto: boletas, tasas y un decreto presidencial

Todo comenzó en septiembre de 2024, cuando la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía que encabeza Luis "Toto" Caputo, emitió la Resolución Nº267. En ella se prohibía que las empresas de servicios públicos incluyeran en sus facturas "sumas o conceptos ajenos" al servicio que prestan.

En el caso de Escobar, esto implicaba eliminar de la boleta de Edenor el cobro de la tasa de alumbrado público. Una situación similar se daba con la empresa de gas Naturgy, que incluye una tasa municipal en su facturación.

Frente a eso, el municipio presentó un recurso judicial, argumentando que la autonomía municipal está garantizada por la Constitución bonaerense y que existe una ley provincial que habilita convenios entre municipios y empresas para el cobro de tributos locales.

Qué resolvió la Justicia

El fallo del juez González Charvay sostiene que el municipio tiene derecho a cobrar la tasa y que Edenor debe seguir incluyéndola en la boleta, conforme a los convenios firmados y a la legislación provincial vigente. Es decir, la Justicia desacredita el argumento del Gobierno Nacional de que el decreto presidencial podía invalidar ordenanzas municipales.

El texto judicial establece: “Se reconoce el derecho del Municipio de Escobar a percibir la Tasa Municipal de Alumbrado Público, incorporando la misma a la boleta individual emitida por EDENOR SA”. Además, el municipio informó que intimará a Edenor para que continúe cumpliendo con lo establecido, en línea con lo que ordena la ley provincial. Ratificamos nuestra autonomía”, dijo Sujarchuk

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, no tardó en responder públicamente. “Es una buena noticia para nuestro distrito. Porque ratifica la autonomía municipal que estaba siendo avasallada por el Gobierno Nacional”, sostuvo el jefe comunal.

Y agregó: “Nosotros respondemos agresión con gestión. Ellos buscan asfixiar a los municipios y afectar nuestros ingresos, que son destinados tanto a gastos corrientes como a terminar muchas de las obras que ellos mismos paralizaron”. La resolución judicial se suma a un fallo anterior, también favorable a Escobar, que declaró inconstitucional la resolución del Gobierno que intentaba impedir el cobro de tasas mediante facturas de servicios públicos.

En ambos casos, el eje del conflicto fue el mismo: la puja por la recaudación municipal, en un contexto donde Nación intenta recortar gastos, mientras los municipios buscan mantener sus fuentes de ingreso ante la caída de transferencias.