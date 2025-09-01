Axel Kicillof abrió la última semana de campaña bonaerense con un doble movimiento: anoche destrozó al presidente Javier Milei en televisión y desde hoy activará una agenda cargada en el conurbano y el Gran La Plata. El gobernador se puso al frente de la estrategia de Fuerza Patria sin un acto central de cierre, apostando a recorridas, plenarios y actos locales.

Críticas durísimas a Milei

En una entrevista televisiva, Kicillof apeló al propio repertorio del Presidente para cuestionar el rumbo económico del país. “Él dice que no se ocupa de la micro, pero la micro es la vida de la gente, hermano, es cómo funcionan los comercios, es el chino y el que compra”, lanzó.

Entre risas, usó una de las metáforas predilectas del libertario: “Dijo que la economía iba a subir como pedo de buzo, pero no se ha visto. Cayó como buzo en pedo”. Y fue más allá: “Es un tsunami para la economía real cotidiana”.

El mandatario bonaerense acusó a Milei de profundizar el deterioro: “La economía venía barranca abajo desde que asumió Milei”. También cargó contra el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Diego Spagnuolo no sabe nada de discapacidad, era amigo de Milei”, afirmó. Y sentenció: “Lo que hacen con los discapacitados es inhumano”.

Semana intensa en el conurbano

Kicillof no tendrá un acto único de cierre junto a todos los candidatos de Fuerza Patria. En cambio, recorrerá el conurbano —secciones primera y tercera— y la capital bonaerense, concentrando allí sus últimas actividades proselitistas.

Este lunes estará en Florencio Varela, distrito de la Tercera donde encabeza la boleta Verónica Magario, para cerrar un plenario del Movimiento Evita. “La militancia del Movimiento Evita de la provincia de Buenos Aires se reúne para sumar fuerzas de cara a los últimos días de campaña. Esperamos las palabras del gobernador, quien se puso a la cabeza de la construcción de una alternativa para derrotar a Milei mientras defendemos la producción, y el trabajo bonaerense”, convocó Gildo Onorato, titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

Martes en San Martín

El martes, la agenda continuará en San Martín, donde el peronismo tiene previsto el cierre de la campaña de la primera sección electoral. Allí Kicillof estará acompañado por Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura provincial y primer candidato a senador por esa región.

La cita será a las 17 en el Centro Miguelete, bajo la consigna del Día de la Industria, un guiño al entramado productivo que el gobernador busca seducir frente al ajuste nacional.

Sin actos en el interior

En el interior bonaerense no habrá cierres de campaña seccionales. Sí algunos intendentes organizarán sus propios actos. Es el caso de Ricardo Moccero, jefe comunal de Coronel Suárez, que enfrentará a la lista local de Fuerza Patria encabezada por La Cámpora.

El último día de campaña permitido por el cronograma electoral bonaerense será el jueves, aunque la agenda de Kicillof para miércoles y jueves aún está en definición.

Con spots, recorridas y el protagonismo de sus principales referentes, el peronismo bonaerense encara la recta final antes de que el próximo domingo 7 se vote en toda la provincia.