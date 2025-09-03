El arrasador triunfo de Juan Pablo Valdés en Corrientes, donde se llevó el 51,9% de los votos, se convirtió en un impulso estratégico para Somos Buenos Aires, el espacio de centro que busca consolidarse como tercera fuerza en la provincia. Con su hermano Gustavo recién incorporado al frente Provincias Unidas, que agrupa a seis gobernadores fuera de La Libertad Avanza y del PJ, los dirigentes bonaerenses intentan que la victoria en el norte del país impulse su performance en el conurbano.

Para este miércoles, el espacio organizó múltiples fotos con gobernadores para fortalecer su cierre de campaña, identificado por su llamativo color rosa en las boletas. Según trascendió, el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, estará en Tigre respaldando al candidato a senador Julio Zamora, acompañado por Florencio Randazzo, diputado nacional y candidato de Provincias Unidas para octubre.

La intención es reforzar el perfil peronista del espacio en la Primera Sección, donde los sondeos internos les asignan 9 puntos frente a la polarización entre Diego Valenzuela (La Libertad Avanza) y Gabriel Katopodis (Fuerza Patria).

Para reforzar el ala radical, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro posó en la Casa de la Provincia junto a candidatos como Pablo Domenichini, Pablo Nicoletti, Josefina Lauría, Fernando Pérez y Matías Civale. En el encuentro, Pullaro y Nicoletti centraron su mensaje en seguridad: “Los platenses no podemos seguir viviendo con miedo. La experiencia de Maximiliano en Santa Fe demuestra que, con coraje y planificación, se puede recuperar la seguridad. Ese ejemplo lo queremos llevar a nuestra ciudad”, afirmó Nicoletti.

Pullaro también puso a disposición equipos técnicos de Santa Fe para trabajar en proyectos provinciales con vistas a 2027. El jueves, el espacio cerrará con una recorrida por La Matanza, distrito clave de la Tercera Sección, donde encabeza la lista Domenichini, titular de la Convención de Contingencia en el Comité Provincia de la UCR.

Domenichini: “Hay que ponerle racionalidad a tanto grito”

El diputado provincial, candidato a renovar su banca y referente del espacio radical Evolución, explicó en una entrevista reciente que el desafío es romper con la polarización extrema: “La trampa de dos extremos que se gritan, se agravian, que te piden que votes en contra del otro, pero que ninguno propuso una idea concreta de gestión. Ninguno solucionó los problemas que tenemos los bonaerenses”. Según Domenichini, la alternativa debe centrarse en gestión y seguridad, citando los ejemplos de Tigre y Santa Fe.

Consultado sobre el impacto del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucra a Karina Milei, el candidato señaló: “Lo que noto hablando con los vecinos es decepción con un gobierno nacional que dijo que iba a hacer las cosas distintas y termina también en materia de corrupción”.

Domenichini resaltó que todo el radicalismo bonaerense está unido en Somos Buenos Aires para el 7 de septiembre y subrayó la coordinación con los gobernadores de Provincias Unidas: Pullaro, Randazzo y Schiaretti.

Una tercera vía y mirada hacia 2027

“Creo que va a haber lugar para empezar a construir una alternativa, que tenga representación legislativa para frenar al kirchnerismo y al ajuste del gobierno nacional”, sostuvo Domenichini. Para él, la estrategia incluye proyectar un espacio amplio con actores capaces de gestión y honestos, pero sin kirchnerismo ni alineación con el actual gobierno nacional, con miras a un eventual frente anti-Milei en 2027.