A días de las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo 7 de septiembre, el gobernador Axel Kicillof difundió una carta pública en la que responsabiliza al presidente Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pudiera producirse durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno. Además, instó a los vecinos de la zona a no acercarse al acto y a canalizar su enojo mediante el voto.

"Hay miles de razones para querer expresar enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo“, advirtió Kicillof en el mensaje.

Precedentes de incidentes en otros distritos

El gobernador recordó episodios recientes que, según sus palabras, muestran una estrategia de provocación del Gobierno nacional. “Lo vimos hace pocos días en Lomas de Zamora: una caravana obviamente organizada para provocar, con una sospechosa desprotección del propio presidente. De no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica”, señaló, agregando que “lo tuvo que reconocer la propia ministra Bullrich”.

Kicillof también mencionó situaciones similares en Junín y Corrientes, donde, según indicó, "intentaron echarnos la culpa" pese a que “en los tres casos se observaron llamativas fallas en la seguridad de la comitiva de funcionarios y presidencial, a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales”.

Críticas a la estrategia del Gobierno nacional

El mandatario provincial denunció que el Gobierno de Milei utiliza la violencia y el caos como “una herramienta, una estrategia de comunicación” y que “incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo”. En este marco, calificó como “extraños y sospechosos” los aspectos del cierre de campaña en Moreno, incluyendo la elección de un lugar no preparado, la participación de “personajes con más prontuario delictivo que experiencia política” y las advertencias de violencia por parte de los dirigentes de La Libertad Avanza.

Además, Kicillof vinculó la convocatoria con la persecución a periodistas: “La convocatoria se realiza además mientras persiguen a periodistas por desnudar una trama de corrupción con los fondos que estaban destinados a personas con discapacidad”.

Seguridad bajo responsabilidad de Casa Militar y fuerzas federales

El gobernador aclaró que la seguridad presidencial está a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales, y aunque su equipo cumplirá con las solicitudes de operativo, expresó que “no confiamos en este Gobierno”. Kicillof justificó su desconfianza al sostener que “un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer”.

Llamado a la participación democrática

Con un mensaje directo a la población de Moreno, Kicillof insistió: “No se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo es con votos”.

El gobernador cerró su intervención enfatizando que “nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos. Vamos a responder defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas”.