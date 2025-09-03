Finalizó “Operativo Frío”, el programa para asistir a personas en situación de calle

Finalizó “Operativo Frío”, el programa para asistir a personas en situación de calle

Durante los meses de junio, julio y agosto, la Municipalidad de San Isidro implementó el Operativo Frío, un programa integral destinado a asistir a personas en situación de calle frente a las bajas temperaturas invernales. La propuesta no solo contempló abrigo y alimento, sino también acompañamiento personalizado, escucha y contención.

“El Operativo Frío nace para dar respuesta a una de las manifestaciones más extremas de la exclusión social que es la de las personas en situación de calle. Es una política pública que iniciamos por primera vez el año pasado y sostenemos para responder con presencia y con compromiso para lograr la reinserción de esas personas”, afirmó el intendente Ramón Lanús.

El Espacio Papa Francisco fue el centro neurálgico del programa, ofreciendo un lugar cálido y seguro donde dormir, higienizarse, compartir comidas y recibir atención. Además, se llevaron adelante recorridas nocturnas en todo el distrito y se habilitó una línea de WhatsApp para que los vecinos pudieran alertar sobre situaciones de calle y sumarse al operativo como agentes de cuidado.

En total, durante los tres meses de funcionamiento, 346 personas recibieron asistencia. Entre las acciones realizadas se incluyeron la tramitación de DNI, procesos de reinserción laboral, talleres de salud con controles de glucosa y presión arterial, test de VIH y sífilis, vacunación y charlas educativas. También se entregó indumentaria y se organizaron propuestas culturales y recreativas como cine debate, clases de relajación, cocina colectiva y peluquería.

La iniciativa contó con el respaldo de organizaciones locales, instituciones religiosas, voluntarios y vecinos comprometidos, cuya colaboración resultó clave para garantizar una respuesta rápida y cercana.

Más de 250 comercios habilitados en forma gratuita

En paralelo a las políticas sociales, el municipio avanzó en medidas para potenciar la economía local. A tres meses de haberse lanzado el nuevo sistema digital, ya son más de 250 los comercios habilitados en forma gratuita y 100 % online.

Entre los rubros habilitados figuran indumentaria, peluquería y belleza, gimnasios, ferreterías, carnicerías, rotiserías, fiambrerías, almacenes, joyerías, zapaterías, bazar, artículos de audio y TV, inmobiliarias y veterinarias, entre otros.

“Estamos contentos con el impacto que tuvo la medida, en San Isidro buscamos ayudar a los comerciantes mediante la reducción de la presión tributaria al eliminar impuestos y tasas. Menos impuestos y más trabajo, el objetivo es fomentar el desarrollo económico y la generación de empleo”, expresó el intendente Lanús.

El nuevo esquema eliminó la tasa que se cobraba por habilitación —una de las 400 suprimidas por la gestión municipal— y estableció dos modalidades:

Trámite exprés, para rubros simples y de bajo impacto, que permite obtener la habilitación en menos de 48 horas.

Trámite con licencia, para rubros críticos o de alto impacto, que requiere inspección y se resuelve en un plazo de hasta 30 días.

En ambos casos, las habilitaciones se mantienen vigentes mientras los comercios cumplan con la normativa.

El procedimiento contempla todas las actividades económicas previstas en el COU (Código de Ordenamiento Urbano) e incluye a personas físicas y jurídicas. Los interesados pueden iniciar el trámite a través de la página oficial: sanisidro.gob.ar/habilitaciones.

Un balance con foco en lo social y lo económico

Con la finalización del Operativo Frío y el éxito de la nueva modalidad de habilitaciones, la Municipalidad de San Isidro presentó un balance que refleja el doble objetivo de la gestión: brindar asistencia a quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, crear condiciones para el desarrollo económico local.