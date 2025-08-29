Reconocimiento a los nuevos profesionales de la salud egresados de sus hospitales

En el Centro Municipal de Exposiciones se llevó a cabo el acto de egreso de 87 profesionales de la salud, formados en el Hospital Central y en el Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro. Los residentes culminaron exitosamente sus programas de posgrado y recibieron sus certificados en una ceremonia encabezada por el intendente Ramón Lanús.

Del evento participaron el secretario de Salud Pública, Dr. Pablo de la Torre; la subsecretaria de Salud Pública, Dra. Victoria Erdocia; el subsecretario administrativo, Ing. Ignacio Videla; el asesor de Gobierno Jorge Álvarez; y autoridades médicas de los hospitales municipales.

“Desde el lugar que nos toca en la Municipalidad, queremos que tengan las mejores herramientas que podamos darles para atender a nuestros vecinos. Estamos encarando transformaciones reales, con una mirada a largo plazo para mejorar de verdad nuestro sistema de salud pública”, expresó Lanús.

En total, 57 egresados pertenecen al Hospital Central y 30 al Materno Infantil, lo que conforma un grupo de 87 nuevos especialistas que se suman al sistema sanitario local. Durante el acto se destacó no sólo el compromiso y la dedicación de los médicos residentes, sino también la importancia de la capacitación constante y la docencia como pilares de una salud pública de calidad.

Una obra hidráulica que vuelve a ponerse en marcha

Paralelamente, el Municipio anunció la reactivación de una obra estratégica: el Aliviador Alto Perú, en la localidad de Beccar. Se trata de un sistema de desagüe pluvial que busca captar y conducir excedentes de agua para evitar anegamientos en la zona.

La obra había sido anunciada como terminada en diciembre de 2023, pero nunca se completó. El Aliviador —de más de 20 cuadras de extensión y con un túnel de hasta 12 metros de profundidad— había quedado con conexiones sin realizar y con la salida al río inconclusa, además de tres calles cerradas al tránsito.

“Finalmente, y después de mucho trabajo, logramos reactivar la obra del aliviador, una solución hidráulica importantísima para Beccar y para todo San Isidro. Este es nuestro compromiso: terminar con lo que se empezó y hacer las cosas como se deben”, sostuvo el intendente Lanús durante una recorrida por el lugar, acompañado por Jorge “Panadero” Álvarez, primer candidato a concejal de La Libertad Avanza en San Isidro.

Qué trabajos restan realizar

El plan prevé una duración de ocho meses y contempla tareas simultáneas en distintos puntos de Beccar:

Centenario y Tomkinson: conexión con el sistema existente.

Centenario y Washington: cruce por debajo de las vías del Ferrocarril, a la espera de aprobación de SOFSE.

Treinta y Tres Orientales y La Salle: construcción de una cámara de conexión y modificación de la metodología de obra.

Roca y Acassuso: finalización de la conexión con el sistema pluvial ya instalado.

Treinta y Tres Orientales y Dársena Gauto y Pavón: conexión final del aliviador con el río, incluyendo nuevas excavaciones y el cruce bajo el Tren de la Costa.

Suipacha entre Washington y España: construcción de un ramal secundario de menor diámetro.

Las primeras tareas consistieron en un relevamiento de lo ya ejecutado, verificaciones estructurales y el diseño del plan de terminación.

Compromiso con los vecinos

“Durante más de tres años los vecinos de Beccar vieron estas calles cortadas, por eso decidimos revisar lo hecho y retomar las obras”, aseguró Jorge Álvarez.

El Municipio subrayó que la finalización de este proyecto no sólo reducirá los riesgos de inundaciones, sino que también mejorará la calidad de vida de miles de familias. Además, se resaltó que el equilibrio ambiental y la infraestructura de servicios básicos forman parte de una estrategia integral para el desarrollo urbano de San Isidro.

Salud y obras: dos ejes de gestión

La jornada en San Isidro dejó en claro dos prioridades de la actual gestión municipal: fortalecer el sistema de salud pública con profesionales capacitados y encarar obras de infraestructura que den respuestas concretas a los problemas de los vecinos.

Mientras los nuevos médicos residentes se incorporan al entramado sanitario local, el avance del Aliviador Alto Perú busca resolver una deuda pendiente con los barrios de Beccar. Dos iniciativas distintas que confluyen en un mismo objetivo: mejorar la vida de la comunidad.