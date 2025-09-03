"No hay rotura": el Gobierno asegura que el esquema cambiario sigue intacto

En medio de la volatilidad cambiaria que atraviesa el país, el Gobierno nacional anunció una intervención en el mercado de cambios. La decisión, que busca asegurar la liquidez del mercado, fue explicada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien aclaró que no se trata de una modificación del esquema cambiario ni de una ruptura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Lo que hicimos fue administrar una situación puntual de liquidez que se presentó en el mercado. No estamos persiguiendo un nivel de tipo de cambio fijo ni alterando las bandas de flotación establecidas por el Banco Central", explicó Quirno, quien también subrayó que el Tesoro actuará para prevenir periodos de falta de liquidez.

La intervención en contexto: ¿una medida puntual?

El secretario de Finanzas detalló que la intervención fue provocada por una situación puntual en el mercado. Según Quirno, el lunes pasado, un banco de origen chino intentó manipular el precio del dólar mediante una operación de 30 millones de dólares, lo que generó un aumento abrupto de 40 pesos en la cotización. Ante esta maniobra, el Gobierno decidió intervenir para estabilizar la situación, pero dejando en claro que no se pretende alterar el esquema vigente.

En cuanto a la naturaleza de la intervención, Quirno aseguró que no se tocó ni un solo dólar de las reservas internacionales ni del FMI. La medida fue financiada con los recursos propios del Tesoro, lo que refuerza la idea de que la intervención fue transitoria y no una alteración estructural de la política cambiaria.

Las bandas de flotación siguen vigentes: ¿qué cambiará?

El funcionario resaltó que el esquema de bandas de flotación del dólar, acordado con el FMI, seguirá siendo el mismo. “Las bandas se mantienen. Lo que estamos haciendo es intervenir de manera puntual para asegurar la liquidez del mercado en momentos de mayor incertidumbre”, explicó.

Quirno también abordó la crítica situación del consumo interno y la baja en la demanda. Según el secretario de Finanzas, la incertidumbre económica, sumada a la falta de confianza en el Congreso, ha generado un clima de cautela entre los consumidores. Sin embargo, subrayó que considera que la situación será temporal y que el esfuerzo realizado por la ciudadanía en estos momentos de crisis no será en vano.

Silencio de Caputo: ¿por qué el ministro no habló?

Mientras que Quirno fue el encargado de explicar la intervención, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mantuvo en silencio. Esta actitud levantó suspicacias dentro del sector político y económico, ya que, tradicionalmente, el ministro es quien asume el liderazgo en temas de política cambiaria. La ausencia de Caputo en este importante anuncio podría interpretarse como una estrategia de distanciamiento o, incluso, como una falta de claridad dentro del propio Gobierno sobre las decisiones que se están tomando en torno al dólar.

Preparándose para las reacciones del mercado

Con las elecciones en la provincia de Buenos Aires a la vuelta de la esquina, la intervención también se enmarca en un escenario de alta volatilidad política. “Nos preparamos para todos los escenarios. Sabemos que cualquier resultado electoral puede generar reacciones en los mercados, y estamos listos para afrontarlas”, indicó Quirno.

La intervención del Tesoro parece haber sido una medida preventiva ante el posible impacto de las elecciones en los mercados, en un clima de incertidumbre que ya se siente en la economía nacional. Sin embargo, el Gobierno buscará mantener la estabilidad de las bandas y evitar que la situación se descontrole.