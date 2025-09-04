El cierre de Milei en Moreno quedó lejos de la épica

El cierre bonaerense de Javier Milei en el club Villa Ángela de Moreno no logró la épica que buscaba La Libertad Avanza. En medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra a su hermana Karina, el Presidente intentó victimizarse con un operativo que preveía incidentes, pero terminó con un discurso repetitivo, predio semivacío y la admisión de que el domingo puede haber un “empate técnico” con el kirchnerismo.

Una operación fallida y un escenario deslucido

Desde temprano, Milei había declarado a un medio internacional que el kirchnerismo “lo quería matar”, y eligió Moreno para buscar una foto de violencia que nunca se produjo. Más allá de un forcejeo que terminó con un periodista agredido, el acto transcurrió sin mayores incidentes en medio de un desproporcionado operativo de seguridad.

“Cuando vienen esas operaciones uno sigue luchando porque sabe que está limpio, pero luego proceden a la intimidación física. En Lomas me tiraron un adoquín y podrían haber matado a cualquiera. Ya se cargaron a Nisman”, sostuvo Milei, insistiendo en un libreto que la propia elección del lugar buscaba reforzar.

La pelea por la seguridad con Kicillof

A pesar de la puesta en escena, muchos militantes se retiraron antes del cierre y el predio nunca llegó a llenarse. El operativo incluyó efectivos de la Policía Federal, Bonaerense, Gendarmería, Casa Militar, además de francotiradores en combis y un helicóptero sobrevolando la zona. La desmesura alimentó las sospechas de una maniobra para instalar la idea de agresiones.

El gobernador Axel Kicillof había advertido a los vecinos de Moreno sobre “aspectos muy extraños y sospechosos” de la convocatoria. “Se elige un lugar que no está preparado para un acto de estas características, intervienen personajes con más prontuario delictivo que experiencia política”, señaló.

En la misma línea, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, envió una nota oficial a Ignacio Ibáñez, de Casa Militar, donde alertó sobre “condiciones precarias del predio”, “clima social hostil” y “riesgos de evacuación”. Y remarcó: “Me veo en la obligación de hacerle saber las dificultades y graves riesgos que se presentan frente a la realización de esta actividad”.

Discursos repetidos y foco en el voto

Obligado a referirse a los audios de la Andis, Milei defendió a Karina y denunció “tres tipos de operaciones: nos acusaron de chorros, fueron contra nuestras vidas humanas y además se metieron con mi hermana”. Luego insistió en que “los sucios son ellos: te quieren volver un leproso social porque están todos sucios, porque son chanchos”.

En su arenga final, el mandatario se jugó al llamado al voto: “Si querés terminar con el kirchnerismo; cambiar la Provincia en serio; terminar con los ñoquis, con los parásitos, con los chorros, este domingo, andá a votar. En definitiva, nadie te va a salvar de su voracidad fiscal más que tu voto”.

Al reconocer la paridad, buscó instalar que cada sufragio será decisivo: “Hoy, todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico. Significa que un par de votos aquí o allá definirán qué fuerza triunfará. Hoy más que nunca andá a votar como si se tratara de un acto de defensa personal”.

Sin la postal de victimización que buscaba y con un acto que quedó lejos de la mística, Milei partió inmediatamente hacia Los Ángeles para reunirse con empresarios. La visita a Las Vegas, donde planeaba ver a su expareja Fátima Flórez, había quedado suspendida para evitar un nuevo ruido político.