Mercado en alerta: consultoras elevan inflación esperada

Los gurúes del mercado elevaron sus proyecciones de inflación para lo que queda de 2025, en medio de la volatilidad financiera que provocó el cambio de esquema monetario. Para agosto, estimaron un aumento del 2,1%. Además, corrigieron sus cálculos para el año y ahora proyectan un Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del 28,2%, lo que representa un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que contó con la participación de 39 consultoras, centros de estudios y bancos, también mostró que la inflación esperada para octubre se mantuvo sin cambios. En tanto, las proyecciones a corto plazo indican que el IPC rondará el 1,8% mensual, con oscilaciones, hasta enero de 2026.

Para los próximos doce meses, los pronósticos se ajustaron a la baja y quedaron en 20,9%, es decir, 0,2 puntos porcentuales menos que en el REM anterior.

El impacto de la política económica en las proyecciones

El Gobierno mantiene la desaceleración inflacionaria como meta central. Sin embargo, las medidas implementadas en ese sentido están generando confusión e incertidumbre en los mercados. Según los analistas, estas decisiones afectan directamente a la actividad económica, en un contexto en el que el “apretón monetario” se hace sentir con fuerza.

Dólar, PBI y tasas: los otros ajustes del REM

En cuanto al dólar, el sector privado pronosticó que para diciembre de 2025 el tipo de cambio oficial alcanzará los $1.441. Esto implicaría una variación interanual del 41,2%, es decir, 3,5 puntos porcentuales más que en el informe anterior, y un incremento cercano al 6% de acá a fin de año.

Respecto al crecimiento económico, la estimación del Producto Bruto Interno se redujo: pasó del 5% previsto en el relevamiento anterior al 4,4% en la última medición. Este ajuste refleja los efectos de la volatilidad en las tasas de interés y la contracción del crédito, dos factores que impactan de lleno sobre la actividad productiva.

Por último, el REM también mostró expectativas de una fuerte baja en la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas (TAMAR). El mercado espera que se reduzca al 35,25% nominal anual, con una Tasa Efectiva Mensual del 2,9%, frente al 66% actual.