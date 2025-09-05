Mercado en alerta: consultoras elevan inflación esperada
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA mostró un ajuste en las proyecciones: más inflación y menor expansión económica.Economía05 de septiembre de 2025Andrés Montero
Los gurúes del mercado elevaron sus proyecciones de inflación para lo que queda de 2025, en medio de la volatilidad financiera que provocó el cambio de esquema monetario. Para agosto, estimaron un aumento del 2,1%. Además, corrigieron sus cálculos para el año y ahora proyectan un Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del 28,2%, lo que representa un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que contó con la participación de 39 consultoras, centros de estudios y bancos, también mostró que la inflación esperada para octubre se mantuvo sin cambios. En tanto, las proyecciones a corto plazo indican que el IPC rondará el 1,8% mensual, con oscilaciones, hasta enero de 2026.
Para los próximos doce meses, los pronósticos se ajustaron a la baja y quedaron en 20,9%, es decir, 0,2 puntos porcentuales menos que en el REM anterior.
El impacto de la política económica en las proyecciones
El Gobierno mantiene la desaceleración inflacionaria como meta central. Sin embargo, las medidas implementadas en ese sentido están generando confusión e incertidumbre en los mercados. Según los analistas, estas decisiones afectan directamente a la actividad económica, en un contexto en el que el “apretón monetario” se hace sentir con fuerza.
Dólar, PBI y tasas: los otros ajustes del REM
En cuanto al dólar, el sector privado pronosticó que para diciembre de 2025 el tipo de cambio oficial alcanzará los $1.441. Esto implicaría una variación interanual del 41,2%, es decir, 3,5 puntos porcentuales más que en el informe anterior, y un incremento cercano al 6% de acá a fin de año.
Respecto al crecimiento económico, la estimación del Producto Bruto Interno se redujo: pasó del 5% previsto en el relevamiento anterior al 4,4% en la última medición. Este ajuste refleja los efectos de la volatilidad en las tasas de interés y la contracción del crédito, dos factores que impactan de lleno sobre la actividad productiva.
Por último, el REM también mostró expectativas de una fuerte baja en la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas (TAMAR). El mercado espera que se reduzca al 35,25% nominal anual, con una Tasa Efectiva Mensual del 2,9%, frente al 66% actual.
ARCA eliminó el control sobre operaciones con residentes del exterior
El organismo derogó dos resoluciones que regían desde 2012 y quitó la obligación de informar vínculos económicos con no residentes. Todos los detalles.
Fijaron los aportes de campaña: cuánto recibirán los partidos para octubre
El Boletín Oficial publicó la resolución que determina los recursos que recibirán los partidos para la contienda electoral del 26 de octubre.
"No hay rotura": el Gobierno asegura que el esquema cambiario sigue intacto
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, explicó la intervención del Gobierno en el mercado cambiario. "No hay rotura del esquema", aseguró.
En el Día de la Industria, un sector en crisis y sin señales de mejora
La industria argentina sufre cierres, despidos y caída de producción mientras crecen las importaciones. El sector manufacturero, en emergencia total.
Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma clara ventaja
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Elecciones 2025: qué dice la última encuesta bonaerense
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.